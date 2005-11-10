Chi sale nell'Italia di Mancini dopo l'Europeo U21? Cinque Azzurrini e Tresoldi candidati

Non solo il tris della Nazionale maggiore azzurra ai danni della Turchia, perché ieri l'Italia ha dato un bel segnale anche con la sua selezione Under 21, capace di imporsi con un netto 6-2 contro i pari età della Polonia e di staccare così il pass diretto per gli Europei di categoria. Il gruppo di Baldini può contare su tanto talento e anche lo stesso ct del 'piano di sopra' Mancini sta guardando con attenzione ai ranghi dell'Under 21. A tal proposito, un momento cruciale sarà l'arrivo dell'Europeo U21 ma soprattutto il suo termine, che segnerà la fine del ciclo e potrà permettere a qualche Azzurrino di aprire le ali e puntare al salto in alto e alla chiamata di Mancini. A tal proposito, quali sono i nomi più interessanti agli occhi del ct?

Hype sul bomber della... Germania

Sono sei i profili da noi selezionati. E cominciamo dal più atteso e chiacchierato di tutti, che però è anche l'unico che al momento non gioca per l'Italia: ci riferiamo a Nicolò Tresoldi, bomber della Germania U21 che ha stravinto la classifica capocannonieri dei gironi di qualificazione e che Mancini spera, dalla prossima estate, di convincere a scegliere l'Italia.

I pezzi più pregiati di Baldini

Quindi, gli Azzurrini veri e propri. Con cinque nomi più in auge degli altri: Lorenzo Palmisani potrebbe ambire in futuro a una convocazione da portiere di riserva, in attesa della possibile chiamata di una big (si parla già di Juventus e Inter); difficile anche che Cher Ndour, che di questa U21 è capitano, numero 10 e leader, possa non avere almeno un'occasione. La stessa che per esempio ha avuto già Nicolò Pisilli, solo momentaneamente retrocesso di nuovo nell'Under, dopo aver assaporato l'Italia 'dei grandi'. Poteva farlo anche Honest Ahanor, ma il difensore ex Atalanta ha iniziato la sosta con Mancini e l'ha chiusa con Baldini: considerando anche l'età - è un 2008 - non è impossibile pensare a qualche anno ancora di percorso giovanile per lui. Occhio infine anche ad Alphadjo Cisse, che sta bruciando le tappe e che potrebbe finire prima del previsto il suo soggiorno in U21.