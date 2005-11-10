Da una parte Luca Marelli, dall'altra Roberto D'Aversa. Due letture completamente diverse dello stesso episodio, quello del calcio di rigore non concesso al Napoli nel finale della partita contro il Sassuolo. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, l'allenatore neroverde ha difeso con decisione la scelta dell'arbitro Marco Guida, contestando invece il richiamo al monitor da parte del VAR Aureliano. "La palla tocca petto e poi il braccio che è stretto, ma tocca prima il petto. Guida è stato bravissimo, soprattutto perché chi era al VAR lo ha richiamato cercando magari di influenzare una sua scelta di campo che era giusta". Il tecnico neroverde ha ribadito più volte la sua interpretazione dell'episodio, distinguendo il giudizio sulla punibilità del tocco di mano dalla dinamica del contatto.

"Uno può dire la sua opinione, se sia rigore o meno, ma la palla tocca prima il petto e poi il braccio. Non si può sindacare su questo. Non facciamo adesso noi creare delle polemiche assurde. Secondo me l'errore grave è averlo richiamato al VAR. Lui è stato bravissimo poi a continuare nella sua scelta di campo che era giusta"