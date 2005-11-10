L'allenatore del Sassuolo, Roberto D'Aversa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida pareggiata 0-0 contro il Napoli di Allegri: "Segnale di compattezza? Sì, bisogna fare i complimenti per l'atteggiamento avuto dalla squadra, penso che sia il primo clean sheet del campionato del Sassuolo. Poi per il finale c'è rammarico, in quelle 2-3 ripartenze, con più freddezza avremmo potuto anche vincerla. Difficilmente faccio i complimenti alla mia squadra, credo di non averli mai fatti dopo uno 0-0, ma oggi la squadra va elogiata perché ha fatto quello che avevamo chiesto, contro una squadra come il Napoli. 4-5 partite a campionato sono importanti oltre ai punti che fanno raccogliere".

Questa partita indirizza il vostro cammino?

"Noi dobbiamo andare in campo con l'atteggiamento di oggi. Da Genova siamo usciti con una sconfitta per 2-0 nonostante tantissime palle gol costruite, il Genoa ha segnato alla prima palla gol dopo 20 minuti. Dobbiamo lavorare sul colmare le lacune, alimentando le qualità tecniche dei giocatori, ma senza intensità e determinazione difficilmente riesci a dimostrarle".

Come mai Bowie e non Esposito?

"Volevo un riferimento più presente in area di rigore, che sapesse tenere più palla facendo salire la squadra, ha caratteristiche. Poi ragionavo sul fatto che nei primi 50-60 minuti la squadra doveva lottare per poi sfruttare le qualità nella parte finale. Peccato perché Sebastiano ha avuto una palla gol clamorosa, non ha sbagliato per mancanza di lucidità perché era appena entrato. Sebastiano anche se viene considerato una seconda punta per me può fare tranquillamente da prima punta, deve giocare un po' di più per fare gol".

Il 4-3-3 è la strada?

"È rientrato Bakola che si era fatto male, abbiamo perso Adzic, Thorstvedt quando è tornato non si è potuto allenare quando sono arrivato per delle problematiche. La squadra è stata costruita per il 4-3-3, ma poi dobbiamo essere fortunati a non avere infortuni. Volpato stesso oggi è rientrato in panchina, ci vogliono i giocatori adatti, sono i giocatori a determinare il sistema di gioco".