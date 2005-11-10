Mister Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di Udine per 1-0, ha commentato così la mancata risposta della sua Fiorentina al "ritiro" dei giorni scorsi.

Il pensiero di Vanoli sul ritiro

Dice di aver visto una reazione, intendeva in generale dopo il ritiro o dopo il gol di Lovric?

"Non ho mai detto che era un ritiro, era un modo per stare insieme. A Monza l'abbiamo persa in malo modo, sarei stato più arrabbiato avessimo giocato in maniera uguale. Oggi affrontavamo una squadra molto fisica, ho provato nel finale a mettere Atta nella zona della punta per dare imprevedibilità e Goncalves tra le linee per costruire uno spazio, infatti lì siamo stati pericolosi, era l'unico modo per esserlo contro questa Udinese. La squadra è partita in maniera concentrata, la frerschezza che c'era prima però ora l'abbiamo occupata e questo è il primo aspeto da liberare".

Le scelte su alcuni singoli come Fagioli e Brescianini non hanno convinto, sembra mancare proprio identità.

"Sulle individualità se uno fa male poi mi chiedete perché non ha giocato l'altro. L'identità arriva quando c'è voglia di fare le cose, forse con questa testa qua ora non facciamo con fluidità quello che facevamo prima di Monza. Poi le scelte individuali, Brescianini, Fagioli, Oulai... non è questione di singoli, ma di collettivo, se ne esce insieme".