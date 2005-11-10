Assist di Malen e gol di Soule: Roma avanti 2-0 contro il Monza al 24'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 18:23Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
29.11.2026 18:23Serie A
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Raddoppio della Roma all'Olimpico contro il Monza. Ancora protagonista Donyell Malen, questa volta in versione assistman, con l'olandese che arrivato al limite dell'area ha servito il pallone a Soule che ha sfruttato uno scivolone di Carboni per poi sistemarsi il pallone sul sinistro e battere Thiam. 2-0 dunque al 24'.
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