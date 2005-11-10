Raddoppio della Roma all'Olimpico contro il Monza. Ancora protagonista Donyell Malen, questa volta in versione assistman, con l'olandese che arrivato al limite dell'area ha servito il pallone a Soule che ha sfruttato uno scivolone di Carboni per poi sistemarsi il pallone sul sinistro e battere Thiam. 2-0 dunque al 24'.