Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa:

Come arriva il Sassuolo

D'Aversa sembra orientato a ripartire dal 4-3-3, ma resta aperto il dubbio legato a un possibile passaggio alla difesa a tre, soluzione provata da Aquilani a Roma prima dell'esonero. Contro il Genoa, Muric potrebbe tornare titolare nel ballottaggio tra i pali, con Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car e Doig in difesa; a centrocampo Sulemana (o Bakola) e Thorstvedt ai lati di Matic. La novità più importante riguarda però il reparto offensivo: Berardi è pronto a tornare titolare, Esposito è in vantaggio su Bowie per il ruolo di centravanti, con Laurienté a completare il tridente. Non ci sarà invece Vasilije Adzic, fermato dal problema al ginocchio accusato con il Montenegro, resta ancora fuori anche Volpato. (da Reggio Emilia, Antonio Parrotto).

Come arriva il Genoa

L'infermeria si è svuotata, Daniele De Rossi adesso ha "problemi" di abbondanza specialmente sulla trequarti. Il tecnico rossoblù per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo può ruotare diversi elementi alle spalle della prima punta che sarà Osmajic. Con ogni probabilità a partire dal primo minuto dovrebbero essere Baldanzi ed El Shaarawy con Ehizibue ed Ellertsson sulle corsie. A centrocampo ancora in dubbio Frendrup per via di un problema alla caviglia e quindi partiranno titolari Wiafe e Traoré. In difesa a protezione della porta di Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez. (da Genova, Andrea Piras).