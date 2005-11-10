Attesa finita, il Sassuolo ha scelto D'Aversa come nuovo allenatore: contratto fino a giugno

Dopo aver esonerato Alberto Aquilani lo scorso lunedì, il Sassuolo guarda già al futuro e ha scelto di ripartire da Roberto D'Aversa. Il club neroverde ha proposto un contratto fino al termine della stagione al tecnico, che ha accettato di mettersi alla prova, sapendo che la sua conferma passerà esclusivamente dai risultati ottenuti. Al Mapei i tifosi sono abituati a un calcio piacevole e divertente, lui potrebbe prediligere il 3-4-2-1, modulo molto simile al 3-5-2 che è costato la panchina al suo predecessore.

La nota del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri).

Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".