Serie A, la Top 11 della 6ª giornata: KDB come nel prime. Tandem offensivo montenegrino

Top 11 di Serie A che in questo 6° turno premia Kevin De Bruyne come miglior giocatore. Il belga rientra galvanizzato dalle settimane internazionali, dove è stato grande protagonista. E rientra segnando una doppietta con la maglia del Napoli. Tandem d'attacco tutto montenegrino: Osmajic e Krstovic hanno garantito nell'ultima giornata ben 3 reti e 2 assist, entrando i tutti i gol di Genoa e Atalanta. Sulla trequarti, un Daniel Maldini capace di segnare per quattro partite consecutive. Questo il 4-3-1-2 scelto dalla redazione.

Pierluigi Gollini - (Roma) 7

Raoul Bellanova - (Atalanta) 7

Gianluca Mancini - (Roma) 7

Cas Odenthal - (Sassuolo) 7

Nuno Tavares - (Lazio) 6.5

Kevin De Bruyne - (Napoli) 8

Petar Sucic - (Inter) 7

Adrien Rabiot - (Milan) 7

Daniel Maldini - (Cagliari) 7.5

Milutin Osmajic - (Genoa) 7

Nikola Krstovic - (Atalanta) 7