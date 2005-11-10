Lutto nazionale in Spagna per la tragedia ferroviaria: rinviate le gare di Coppa del Re

Il calcio spagnolo si ferma per rendere omaggio alle vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Toledo. La Federazione calcistica spagnola ha infatti deciso di rinviare tutte le partite di Coppa del Re previste tra oggi e domani in segno di rispetto per il lutto che ha colpito il Paese.

La collisione tra due treni ad alta velocità ha provocato oltre 50 morti e 176 feriti secondo il primo bilancio. Una tragedia che ha scosso l'intera Spagna e che ha spinto il mondo dello sport a stringersi attorno alle famiglie delle vittime. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicato il rinvio di 24 incontri della competizione nazionale, che saranno recuperati in date ancora da stabilire. Una decisione presa per accompagnare il dolore collettivo e per permettere a tutto il movimento calcistico di osservare un momento di raccoglimento.

Numerosi club hanno espresso vicinanza attraverso i propri canali ufficiali. Barcellona, Real Madrid e Siviglia hanno pubblicato messaggi di cordoglio, mentre il club andaluso ha anche osservato un minuto di silenzio prima dell'allenamento. In un momento di profondo dolore nazionale, il calcio spagnolo ha scelto di fermarsi: prima del risultato viene il rispetto per chi ha perso la vita e per tutte le persone colpite dalla tragedia.