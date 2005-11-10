Frosinone, Stirpe: "Ho scelto di vendere la maggioranza a Clara Vista dopo le tre retrocessioni"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha parlato anche della cessione la scorsa estate delle quote di maggioranza del club al fondo Clara Vista:

Siete la squadra con più italiani in rosa…

"Una filosofia nostra, che però deve essere integrata con la filosofia che viene seguita dal nuovo azionista di maggioranza che è il fondo Clara Vista che mira ad avere un mix di calciatori italiani unito alle migliori eccellenze che riusciamo a reclutare sul mercato internazionale".

Cinque giocatori dell'U21 sono del Frosinone, con Fini che ha anche segnato nell'ultima sfida...

"Una grandissima soddisfazione che corona un percorso di crescita degli ultimi due anni. Fa piacere vedere questi 5 ragazzi, anche se Raimondo ha subito un infortunio. Mi piace la filosofia di Baldini, che punta molto sui giovani e non si fa tanti scrupoli, crede nelle sue idee, le porta avanti e se ne assume le responsabilità".

Perché dopo 23 anni ha deciso di cedere la maggioranza del Frosinone?

"Soprattutto per gli insuccessi degli anni scorsi. Per 3 volte abbiamo cercato di evitare la retrocessione e non ci siamo mai riusciti. Questa volta, alla quarta opportunità, ho voluto provare a dare un orizzonte e una prospettiva diversa alla società mettendo insieme le competenze del club insieme a quella disponibilità di risorse che altrimenti non avremmo avuto. Da questo mix spero possa nascere la ricetta vincente per salvarci".

Non si è mai pentito di averlo fatto?

"No, mai. Il nostro obiettivo resta la salvezza e il rendere sempre migliore questa osmosi fra le vecchie tecniche del Frosinone e le novità di Clara Vista. Poi dobbiamo completare il progetto delle infrastrutture e dare un'impronta precisa al nostro gioco".