Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota
Dimitri Conti
Brutte notizie per Kosta Runjaic, visto che l'allenatore dell'Udinese dovrà rinunciare al suo giovane attaccante Idrissa Gueye (20 anni) fino almeno all'inizio del nuovo anno solare, con probabile data di rientro nel mese di febbraio, visto che nelle scorse ore il senegalese si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra.
Il report medico dei bianconeri
A dare la notizia, fornendo anche delle tempistiche per il suo recupero, è stata la stessa Udinese attraverso un comunicato ufficiale di carattere medico: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi".