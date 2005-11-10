Udinese, la sfida con il Torino si avvicina: dubbio in attacco per Runjaic

L’Udinese vede avvicinarsi la sfida contro il Torino, una gara pesante per il percorso di entrambe le compagini, che sono a pari punti. I bianconeri si sono inceppati, rimediando tre sconfitte consecutive nelle ultime uscite in Serie A, i granata invece hanno trovato punti contro Fiorentina e Bologna tra alcune difficoltà dopo il passaggio di testimone da D’Aversa ad Abate, che sta portando concetti nuovi alla squadra.

Decisione all'ultimo per Alaba

I bianconeri devono riuscire a dare risposte dopo le difficoltà mostrate, con una difesa che, pur tenendo conto delle assenze, si è mostrata troppo fragile e un attacco che è andato un po’ a singhiozzo. Per il primo problema sicuramente aiuterà il ritorno al suo posto di Solet, indiscutibilmente l’elemento in grado di cambiare gli equilibri dell’Udinese, sia che giochi al centro che a sinistra. C’è poi curiosità intorno ad Alaba. Si deciderà solo all’ultimo se ci sarà già lunedì, ma è chiaro che anche il suo arrivo punta a rendere più solido un reparto che ha sofferto parecchio in questo avvio di campionato con modulo anche diverso dal solito.

Jovanovic o Chakvetadze?

Davanti permangono invece i limiti già visti a settembre. Zaniolo, infatti, salterà almeno questa gara, con Gueye che invece potrà scendere in campo di nuovo solo nel 2027. La soluzione Unai Gomez insieme a Ekkelenkamp e Davis non ha convinto, con Chakvetadze e Jovanovic che quindi diventano le principali alternative. Il primo ha trovato minuti e ritmo con la Georgia dopo l’infortunio, ma ha affrontato viaggi internazionali. Il secondo invece, tra la tribuna contro il Cagliari e la fine anticipata della sua parentesi con l’under 21 serba, non si sarebbe guadagnato una chance per quanto riguarda il comportamento. Nell’amichevole contro il Pogon Stettino ha dato però dei segnali in campo che non possono essere ignorati, cercando di muoversi alla Zaniolo. Un fattore di cui Runjaic dovrà tenere conto in una gara che si preannuncia delicata.