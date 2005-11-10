Tutte le volte che si è parlato di Zidane alla Juventus: dal 2016 alle ultime parole di Zizou

La Juventus è sempre nei pensieri di Zinedine Zidane. Alla vigilia della sfida tra Italia e Francia, il commissario tecnico dei Bleus ha ammesso che gli piacerebbe allenare i bianconeri in futuro: "In futuro, perché no". Non è la prima volta che si parla di questa possibilità, anzi. Il primo precedente risale al giugno 2016, quando Zizou, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid, partecipò all'inaugurazione di un centro sportivo a Borgaro Torinese. “Un giorno potrei tornare a Torino in panchina, non si sa mai”, disse in quell'occasione. Il discorso tornò d'attualità nel 2018, prima in occasione del quarto di finale di Champions League contro la Juventus, quando Zidane rispose “mai dire mai” a chi gli chiedeva di un possibile ritorno. Poi, soprattutto, dopo il suo addio al Real Madrid: nell'ottobre di quell'anno fu il suo agente, Alain Migliaccio, ad aprire pubblicamente all'ipotesi bianconera, sottolineando il legame del francese con la società torinese.

Dal 2019 al 2022: le occasioni per allenare la Juventus

Il momento in cui Zidane sembrò più vicino alla Juventus fu probabilmente il marzo 2019. Il futuro di Massimiliano Allegri era in discussione e si parlò persino di un'offerta formale dei bianconeri, con un contratto fino al 2022. Un'indiscrezione mai confermata, superata dagli eventi: l'11 marzo Zidane tornò ufficialmente al Real Madrid, mentre la Juventus avrebbe poi scelto Maurizio Sarri per sostituire Allegri. Il nome di Zizou riemerse nel marzo 2020, proprio durante la gestione Sarri, ma fu lo stesso allenatore francese a precisare di non aver ricevuto telefonate dalla Vecchia Signora. Un'altra occasione arrivò nella primavera 2021, quando la società bianconera valutava il futuro di Andrea Pirlo. Zidane era in uscita dal Real Madrid e il suo nome figurava tra quelli accostati alla panchina juventina, prima che Andrea Agnelli decidesse di richiamare Allegri. Anche nel settembre 2022, durante la crisi di risultati della squadra, Zizou venne indicato tra i possibili sostituti del tecnico livornese, insieme a Thomas Tuchel. La Juventus, però, scelse di proseguire con Allegri.

Le nuove aperture nel 2024 e il sogno Francia

Nel 2023 il nome di Zidane continuò a circolare tra le possibili alternative ad Allegri. L'accostamento acquistò nuovamente vigore nel febbraio 2024, quando l'ex Real Madrid, a Roma per la presentazione del documentario su Marcello Lippi, aprì alla possibilità di tornare ad allenare in Italia: “Perché no, può succedere di tutto”. La Juventus affidò poi la panchina a Thiago Motta. L'ultimo precedente significativo risale all'ottobre 2025: “La Juve ce l'ho sempre nel cuore, mi ha dato tanto”, spiegò Zidane, riconoscendo che in passato erano state fatte scelte differenti, sia da parte sua sia da parte del club. In quella circostanza indicò però come principale obiettivo la guida della Nazionale francese. Un desiderio diventato realtà nell'estate 2026, con la successione a Didier Deschamps. Ma l'idea di tornare in bianconero non è accantonata. Certo, ci sarà da aspettare.