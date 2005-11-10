L'Italia del futuro: la classifica dei 100 migliori giovani. Nessuno è come Pio Esposito
Dimitri Conti
Chi sono i migliori giovani dai quali ripartire in Italia? Chi potrà essere tra i protagonisti della Nazionale del futuro? È proprio provando a rispondere a queste domande che TuttoMercatoWeb.com nelle scorse ore vi ha accompagnato all'interno di un viaggio tra i 100 migliori calciatori italiani nati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2010, con le schede tecniche per ciascuno dei profili da noi selezionati.
Pio Esposito 1° e a segno, Inacio 3° e ancora non azzurro
La classifica vede al 1° posto Pio Esposito, che anche nell'ultima partita dell'Italia ha ricordato il perché segnando il suo 7° gol in nazionale, alla presenza numero 13. Alle spalle del bomber dell'Inter c'è Marco Palestra, fresco acquisto da record del Chelsea, mentre a chiudere il podio troviamo colui che rischia di diventare oggetto del dibattito per un po', almeno fino alla ripresa del campionato e alla prossima pausa: Samuele Inacio, talentino grezzo del Borussia Dortmund che Mancini ha convocato (anche) per soffiarlo al Brasile, senza però farlo poi esordire. La minaccia verdeoro e di Ancelotti, quindi, rimane viva.
Top-100 corposa, tra chi è già professionista e chi no
Non ci sono però solo quei tre giocatori, perché la Top 100 dei migliori giovani italiani secondo TMW è ricca di tanti altri spunti. Come Cisse davanti al compagno di squadra Camarda, entrambi in top ten, chiusa dalla rivelazione Lontani, che il Milan stesso si è fatto scippare a zero dal Parma. E poi anche tanti Primavera, dei quali il primo è Croci al 13° posto, che ancora devono muovere i loro primi passi da professionista ma di cui si intravede già chiaramente il talento.
Di seguito dunque la nostra Top 100 al completo:
1. Francesco Pio Esposito (Inter) - 2005
2. Marco Palestra (Chelsea) - 2005
3. Samuele Inacio (Borussia Dortmund) - 2008
4. Giovanni Leoni (Liverpool) - 2006
5. Alphadjo Cisse (Milan) - 2006
6. Honest Ahanor (Crystal Palace, in prestito dal Chelsea) - 2008
7. Francesco Camarda (Milan) - 2008
8. Destiny Elimoghale (Juventus Primavera) - 2009
9. Matteo Palma (Udinese) - 2008
10. Simone Lontani (Parma) - 2008
11. Alessandro Romano (Cagliari, in prestito dalla Roma) - 2006
12. Luca Reggiani (Borussia Dortmund) - 2008
13. Federico Croci (Fiorentina Primavera) - 2010
14. Christian Comotto (Milan) - 2008
15. Alessandro Longoni (PSG) - 2008
16. Guido Della Rovere (Bayern Monaco II) - 2007
17. Mattia Liberali (Como) - 2007
18. Edoardo Biondini (Empoli) - 2009
19. Emanuele Lulli (Roma) - 2007
20. Pietro Comuzzo (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2005
21. Samuel Wiafe (Genoa) - 2008
22. Davide Bartesaghi (Milan) - 2005
23. Antonio Arena (Roma Primavera) - 2009
24. Gianluca Okon-Engstler (Club Brugge) - 2009
25. Tommaso Martinelli (Avellino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
26. Andrea Natali (AZ) - 2008
27. Diego Perillo (Atalanta Primavera) - 2009
28. Massimo Pessina (Bologna) - 2007
29. Mattia Marello (Inter U23) - 2008
30. Alessio Cacciamani (Torino) - 2007
31. Niccolò Fortini (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
32. Roberto Scaglione (Parma Primavera) - 2010
33. Jeff Ekhator (Juventus) - 2006
34. Renato Marin (Nacional, in prestito dal PSG) - 2006
35. Adam Bakoune (Monza) - 2006
36. Mattia Guaglianone (Roma Primavera) - 2010
37. Matteo Cocchi (Padova, in prestito dall'Inter) - 2007
38. Alessandro Nunziante (Arezzo, in prestito dall'Udinese) - 2007
39. Emanuele Rao (Pisa, in prestito dal Napoli) - 2006
40. Filippo Mane (Borussia Dortmund) - 2005
41. Leonardo Bovio (Inter U23) - 2008
42. Mathis Mout (Monza) - 2007
43. Simone Pafundi (Catanzaro, in prestito dall'Udinese) - 2006
44. Andrea Luongo (Torino) - 2008
45. Asane Sow (Basilea) - 2006
46. Edoardo Motta (Lazio) - 2005
47. Federico Cassa (Catanzaro, in prestito dal Bologna) - 2006
48. Salvatore Cerbone (Hellas Verona) - 2007
49. Luca Lipani (Sassuolo) - 2005
50. Alessandro Anelli (Atalanta U23) - 2008
51. Riyad Idrissi (Cagliari) - 2005
52. Fabio Rispoli (Sudtirol, in prestito dal Como) - 2006
53. Mattia Esposito (Bari, in prestito dal Napoli) - 2008
54. Eddy Kouadio (Monza, in prestito dalla Fiorentina) - 2006
55. Luca Bombino (Stoke City) - 2006
56. Thomas Corigliano (Juventus Primavera) - 2009
57. Mattia Mosconi (Inter U23) - 2007
58. Jonas Harder (Basilea) - 2005
59. Matteo Cichella (Frosinone) - 2005
60. Christian Lupo (Lecce Primavera) - 2009
61. Raphael Kofler (Cagliari) - 2005
62. Diego Mascardi (Torino) - 2006
63. Jamal Iddrissou (Inter U23) - 2007
64. Federico Coletta (Benfica B) - 2007
65. Thomas Berenbruch (Avellino, in prestito dall'Inter) - 2005
66. Riccardo Cassano (Como Primavera) - 2009
67. Dominic Vavassori (Palermo, in prestito dall'Atalanta) - 2005
68. Lorenzo Torriani (Milan) - 2007
69. Thomas Campaniello (Fiorentina Primavera, in prestito dall'Empoli) - 2008
70. Giacomo De Pieri (Ascoli, in prestito dall'Inter) - 2006
71. Mattia Mannini (Benevento, in prestito dalla Roma) - 2006
72. Francesco Olivieri (Atalanta Primavera) - 2010
73. Lorenzo Venturino (Genoa) - 2006
74. Ludovico Varali (Parma Primavera) - 2009
75. Alessandro Di Nunzio (Roma Primavera) - 2007
76. Matteo Egan (Empoli) - 2007
77. Seydou Fini (Frosinone, in prestito dal Genoa) - 2006
78. Djibril Diallo (Parma Primavera) - 2009
79. Ettore Broggian (Como Primavera) - 2008
80. Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach) - 2005
81. Alessandro Cardinali (Spezia, in prestito dal Parma) - 2006
82. Matias Mancuso (Inter U23) - 2007
83. Fellipe Jack (Cremonese, in prestito dal Como) - 2006
84. Tommaso Vannucchi (Arzignano, in prestito dalla Fiorentina) - 2007
85. Filippo Reale (Carrarese, in prestito dalla Roma) - 2006
86. Luca Lo Monaco (Bologna Primavera) - 2008
87. Francesco Verde (Juventus Next Gen) - 2007
88. Emanuele Sala (Milan Futuro) - 2007
89. Wisdom Amey (Frosinone, in prestito dal Bologna) - 2005
90. Riccardo Braschi (Sion) - 2006
91. Lorenzo Riccio (Dordrecht) - 2006
92. Javison Idele (Atalanta U23) - 2007
93. Leonardo Colombo (Monza) - 2005
94. Federico Nardin (Pescara, in prestito dalla Roma) - 2007
95. Robinho Junior (Genoa, in prestito dal Santos) - 2007
96. Kevin Zeroli (Sudtirol, in prestito dal Milan) - 2005
97. Alessandro Vogt (Heidenheim, in prestito dall'Hoffenheim) - 2005
98. Marcello Fugazzola (Atalanta Primavera) - 2009
99. Alessandro Ciardi (Parma Primavera) - 2007
100. Aaron Ciammaglichella (Pro Vercelli, in prestito dal Torino) - 2005