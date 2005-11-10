Top 100 giovani italiani: Rao, Cocchi e Nunziante al test Serie B. Posizioni 40-36

Ci avviciniamo alle zone calde, in questa cinquina della Top 100 dei migliori calciatori d'Italia nati dopo il 1° gennaio 2005 secondo TMW si trova parecchia Serie B, anche se sono tutti giocatori di proprietà di club della massima categoria. Ecco dunque i giocatori che vanno dal 40° al 36° posto.

40° - FILIPPO MANE (Borussia Dortmund)

Uno dei giocatori che rappresentano gli 'scippi' operati dalle big della Germania ai danni delle realtà italiane e dei loro giovani talenti è senza dubbio Mane, senza l'accento sulla e, perso all'anagrafe. Nato a Magenta, nei paraggi di Milano, da una famiglia con origini senegalesi, non ha mai avuto dubbi nel rappresentare l'Italia a livello calcistico. Scegliendo però, dopo un settore giovanile passato tra Novara prima e Sampdoria poi, la Germania come tappa professionale ideale per la 'vita di tutti i giorni', quella dei club. In una realtà di élite della Bundesliga come il Borussia Dortmund, con cui ha percorso le varie tappe fino all'esordio in prima squadra di poco più di un anno fa, nell'agosto del 2025. Ancora non ha raggiunto la prima decina di gare ufficiali con i gialloneri, ora è ai box per un infortunio ma se ne parla un gran bene. Normale, visto il profilo tecnico che offre: dotato di forza fisica, spicca per senso dell'anticipo e capacità di imporsi nei duelli individuali. Discreto anche con il pallone tra i piedi, oltre che aggressivo, il vero punto di domanda pensandolo verso i livelli più alti può risiedere nella velocità. Nulla di troppo preoccupante da non provare a puntarci anche in chiave azzurra futura, però.

La scheda di Mane

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 15 con l'U17, 15 con l'U19, 3 con l'U20, 4 con l'U21, 2 con la Nazionale maggiore

Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

39° - EMANUELE RAO (Pisa, in prestito dal Napoli)

Alzi la mano chi ha sotto mano un 2006 con oltre 100 presenze tra i professionisti: di certo può alzarla Giovanni Manna, che in estate ha spedito Emanuele Rao a Pisa con l'obiettivo di completare la maturazione del giovane esterno di scuola SPAL, preso dal Napoli a parametro dopo il fallimento degli estensi e girato immediatamente in prestito al Bari dopo ha giocato tanto e bene. Un'ala tecnicamente molto dotata imprendibile nello stretto, di quelle che sono a rischio estinzione nel calcio moderno: è questa la descrizione dell'esterno ex SPAL e Bari, che adesso ha la montagna Serie B da scalare per arrivare a convincere il Napoli. Dal punto di vista della mentalità è un giocatore già fatto e finito: determinato, sacrificato e propositivo. Si offre costantemente, raddoppia la corsa e incide nelle partite importanti. Il suo percorso con le Nazionali è meno scintillante di altri, ma ha toccato comunque tutte le selezioni e ora punta ad essere un elemento importante per l'Under 21.

La scheda di Rao

Ruolo: esterno d'attacco

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 12 in U17, 1 in U18, 2 in U19, 2 in U20 e 1 in U21

Posizione nella Top 100: 39

Valore su Transfermarkt: 6 milioni di euro

38° - ALESSANDRO NUNZIANTE (Arezzo, in prestito dall'Udinese)

Ad Arezzo sono convinti di aver ottenuto la possibilità di avere in prestito per un anno il portiere della Nazionale del futuro. E non sono solo gli amaranto ad avere questa convinzione, visto che all'Udinese sembrano voler davvero puntare su questo ragazzo così precoce, che a 17 anni era già titolare nel calcio professionistico, in Serie C con il Benevento, realtà con cui peraltro ha conquistato la promozione. E, pur con un'altra maglia, in Serie B ci gioca davvero, ma con la prospettiva di vivere quest'anno da lancio per poter finalmente fare il definitivo salto in Serie A. Magari proprio a Udine, dove il mercato potrebbe portare via Okoye a fine stagione. Il profilo c'è: alto quasi due metri, Nunziante colpisce soprattutto per come riesce a coprire lo specchio della porta, rendendo 'semplici' pure interventi particolarmente complessi. Un difetto evidente invece, soprattutto considerando la stazza, risiede nella gestione delle uscite, soprattutto quelle alte. Ha però tempo per correggere.

La scheda di Nunziante

Ruolo: portiere

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 1 con l'U15, 7 con l'U16, 1 con l'U17, 5 con l'U19, 4 con l'U20

Valore Transfermarkt: 1,8 milioni di euro

37° - MATTEO COCCHI (Padova, in prestito dall'Inter)

L'Inter punta tanto sulla sua cantera e non ha intenzione di perdere di vista Matteo Cocchi. Il classe 2005 è uno di quelli che ha fatto tutto il settore giovanile con i colori nerazzurri, ma, come spesso accade a club del genere, al momento del salto serve prima un'esperienza intermedia. A 17 anni Inzaghi lo inserì in un ottavo di Champions, poi per lui è stata scelta la Serie C con l'Under 23 e successivamente il Padova. Un prestito che sembra già dare i suoi frutti, anche perché a Milano il proprietario della fascia sinistra è un certo Dimarco: nel successo per 1-0 contro l'Ascoli ha fornito il suo primo assist in Serie B. Il suo mancino è davvero educatissimo, il che gli consente di creare buone trame e crossare da fermo e in corsa. Aggressivo nei duelli, può crescere nella gestione dei rischi, ma è spesso una sicurezza in fase di costruzione.

La scheda di Cocchi

Ruolo: esterno sinistro

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 5 e 1 gol con l'U15, 1 con l'U16, 20 con l'U17, 1 con l'U18, 18 e 1 gol con l'U19, 1 con l'U20

Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

36° - MATTIA GUAGLIANONE (Roma Primavera)

La Roma ha un gran talento costruito in casa e si chiama Mattia Guaglianone: giovane fantasista capace anche di adattarsi come ala, è considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano per estro e maturità di gioco. Cresciuto a Trigoria col mito di Totti, è un giocatore dotato di grande classe e tecnica di base, eccelle nel dribbling negli spazi stretti, nel controllo palla e nella visione di gioco necessaria per inventare assist decisivi. Ha svolto gran parte del suo percorso giovanile giocando costantemente sotto età, vincendo da titolare lo Scudetto Under 15 nel 2024 e disputando ora il campionato Primavera con 3 in meno di quanto dice il regolamento. Unisce alle qualità offensive un notevole dinamismo, generosità nei raddoppi di marcatura e spiccate abilità nella fase di riconquista della palla.

La scheda di Guaglianone

Ruolo: attaccante centrale

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 9 e 2 gol con l'U15, 2 con l'U16, 12 e 1 gol con l'U17, 4 con l'U18

Valore su Transfermarkt: non noto