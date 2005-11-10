Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Top 100 giovani italiani: Rao, Cocchi e Nunziante al test Serie B. Posizioni 40-36

Focus TMW
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 11:30Serie A
05.10.2026 11:30Serie A
Fonti preferite
Filippo Mane e Guaglianone stanno alle due estremità di questa cinquina di nomi tra i 100 giovani azzurri più interessanti secondo TMW.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ci avviciniamo alle zone calde, in questa cinquina della Top 100 dei migliori calciatori d'Italia nati dopo il 1° gennaio 2005 secondo TMW si trova parecchia Serie B, anche se sono tutti giocatori di proprietà di club della massima categoria. Ecco dunque i giocatori che vanno dal 40° al 36° posto.

40° - FILIPPO MANE (Borussia Dortmund)

Uno dei giocatori che rappresentano gli 'scippi' operati dalle big della Germania ai danni delle realtà italiane e dei loro giovani talenti è senza dubbio Mane, senza l'accento sulla e, perso all'anagrafe. Nato a Magenta, nei paraggi di Milano, da una famiglia con origini senegalesi, non ha mai avuto dubbi nel rappresentare l'Italia a livello calcistico. Scegliendo però, dopo un settore giovanile passato tra Novara prima e Sampdoria poi, la Germania come tappa professionale ideale per la 'vita di tutti i giorni', quella dei club. In una realtà di élite della Bundesliga come il Borussia Dortmund, con cui ha percorso le varie tappe fino all'esordio in prima squadra di poco più di un anno fa, nell'agosto del 2025. Ancora non ha raggiunto la prima decina di gare ufficiali con i gialloneri, ora è ai box per un infortunio ma se ne parla un gran bene. Normale, visto il profilo tecnico che offre: dotato di forza fisica, spicca per senso dell'anticipo e capacità di imporsi nei duelli individuali. Discreto anche con il pallone tra i piedi, oltre che aggressivo, il vero punto di domanda pensandolo verso i livelli più alti può risiedere nella velocità. Nulla di troppo preoccupante da non provare a puntarci anche in chiave azzurra futura, però.

La scheda di Mane

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 15 con l'U17, 15 con l'U19, 3 con l'U20, 4 con l'U21, 2 con la Nazionale maggiore
Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

39° - EMANUELE RAO (Pisa, in prestito dal Napoli)

Alzi la mano chi ha sotto mano un 2006 con oltre 100 presenze tra i professionisti: di certo può alzarla Giovanni Manna, che in estate ha spedito Emanuele Rao a Pisa con l'obiettivo di completare la maturazione del giovane esterno di scuola SPAL, preso dal Napoli a parametro dopo il fallimento degli estensi e girato immediatamente in prestito al Bari dopo ha giocato tanto e bene. Un'ala tecnicamente molto dotata imprendibile nello stretto, di quelle che sono a rischio estinzione nel calcio moderno: è questa la descrizione dell'esterno ex SPAL e Bari, che adesso ha la montagna Serie B da scalare per arrivare a convincere il Napoli. Dal punto di vista della mentalità è un giocatore già fatto e finito: determinato, sacrificato e propositivo. Si offre costantemente, raddoppia la corsa e incide nelle partite importanti. Il suo percorso con le Nazionali è meno scintillante di altri, ma ha toccato comunque tutte le selezioni e ora punta ad essere un elemento importante per l'Under 21.

La scheda di Rao

Ruolo: esterno d'attacco
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 12 in U17, 1 in U18, 2 in U19, 2 in U20 e 1 in U21
Posizione nella Top 100: 39
Valore su Transfermarkt: 6 milioni di euro

38° - ALESSANDRO NUNZIANTE (Arezzo, in prestito dall'Udinese)

Ad Arezzo sono convinti di aver ottenuto la possibilità di avere in prestito per un anno il portiere della Nazionale del futuro. E non sono solo gli amaranto ad avere questa convinzione, visto che all'Udinese sembrano voler davvero puntare su questo ragazzo così precoce, che a 17 anni era già titolare nel calcio professionistico, in Serie C con il Benevento, realtà con cui peraltro ha conquistato la promozione. E, pur con un'altra maglia, in Serie B ci gioca davvero, ma con la prospettiva di vivere quest'anno da lancio per poter finalmente fare il definitivo salto in Serie A. Magari proprio a Udine, dove il mercato potrebbe portare via Okoye a fine stagione. Il profilo c'è: alto quasi due metri, Nunziante colpisce soprattutto per come riesce a coprire lo specchio della porta, rendendo 'semplici' pure interventi particolarmente complessi. Un difetto evidente invece, soprattutto considerando la stazza, risiede nella gestione delle uscite, soprattutto quelle alte. Ha però tempo per correggere.

La scheda di Nunziante

Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 1 con l'U15, 7 con l'U16, 1 con l'U17, 5 con l'U19, 4 con l'U20
Valore Transfermarkt: 1,8 milioni di euro

37° - MATTEO COCCHI (Padova, in prestito dall'Inter)

L'Inter punta tanto sulla sua cantera e non ha intenzione di perdere di vista Matteo Cocchi. Il classe 2005 è uno di quelli che ha fatto tutto il settore giovanile con i colori nerazzurri, ma, come spesso accade a club del genere, al momento del salto serve prima un'esperienza intermedia. A 17 anni Inzaghi lo inserì in un ottavo di Champions, poi per lui è stata scelta la Serie C con l'Under 23 e successivamente il Padova. Un prestito che sembra già dare i suoi frutti, anche perché a Milano il proprietario della fascia sinistra è un certo Dimarco: nel successo per 1-0 contro l'Ascoli ha fornito il suo primo assist in Serie B. Il suo mancino è davvero educatissimo, il che gli consente di creare buone trame e crossare da fermo e in corsa. Aggressivo nei duelli, può crescere nella gestione dei rischi, ma è spesso una sicurezza in fase di costruzione.

La scheda di Cocchi

Ruolo: esterno sinistro
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 5 e 1 gol con l'U15, 1 con l'U16, 20 con l'U17, 1 con l'U18, 18 e 1 gol con l'U19, 1 con l'U20
Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

36° - MATTIA GUAGLIANONE (Roma Primavera)

La Roma ha un gran talento costruito in casa e si chiama Mattia Guaglianone: giovane fantasista capace anche di adattarsi come ala, è considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano per estro e maturità di gioco. Cresciuto a Trigoria col mito di Totti, è un giocatore dotato di grande classe e tecnica di base, eccelle nel dribbling negli spazi stretti, nel controllo palla e nella visione di gioco necessaria per inventare assist decisivi. Ha svolto gran parte del suo percorso giovanile giocando costantemente sotto età, vincendo da titolare lo Scudetto Under 15 nel 2024 e disputando ora il campionato Primavera con 3 in meno di quanto dice il regolamento. Unisce alle qualità offensive un notevole dinamismo, generosità nei raddoppi di marcatura e spiccate abilità nella fase di riconquista della palla.

La scheda di Guaglianone

Ruolo: attaccante centrale
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 9 e 2 gol con l'U15, 2 con l'U16, 12 e 1 gol con l'U17, 4 con l'U18
Valore su Transfermarkt: non noto

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

Articoli correlati

Immagine news 1
Top 100 giovani italiani: Leoni vuole tornare a ruggire dopo l'infortunio. Parte dal 4° posto
Immagine news 2
Top 100 giovani italiani: il nuovo maschio Alpha di Casa Milan. Al 5° posto c'è Cisse
Immagine news 3
Top 100 giovani italiani: Ahanor ha detto no alla Nigeria per gli Azzurri. È 6° in classifica
Immagine news 4
Top 100 giovani italiani: il predestinato Camarda vuole diventare grande. È al 7° posto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:07 Serie A
Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine news 2
17:00 Serie A
Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine news 3
16:52 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine news 4
16:46 Serie ATMW
TMWGolden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine news 5
16:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWTop 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine news 6
16:38 Serie A
Conte: "Al Chelsea mi chiesero 10 volte se ero sicuro di Kante... Non era né alto né bello"
Immagine news 7
16:30 Serie A
Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota
Immagine news 8
16:22 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWMontero: "Yildiz sarà tra i migliori al mondo. Io di nuovo alla Juve? No, cerco altro"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Inacio, Palmisani, Romano e Udogie. Yildiz no al Real. Milan e Roma: duello per Endrick. Inter, ecco Spence. Napoli, ansia McTominay. Allegri, visto De Bruyne? Fiorentina, le mani su Tiago Gabriel
Primo piano
Immagine top news n.0 Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine top news n.1 Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine top news n.2 Alessandro Antonello: "Ecco cosa mi ha lasciato l'Inter. L'Italia prenda spunto dalla Francia"
Immagine top news n.3 Gasperini: "Cristante in dubbio per Como e Real. Koné via? Non c'erano i tempi e sono felice così"
Immagine top news n.4 Antonio Conte a 360°. Dal Chelsea al Napoli fino al futuro: "Ecco in quale club vorrei andare"
Immagine top news n.5 L'ultimo tango di Messi sarà contro il Benin, parla il ct: "Che onore, l'ho già battuto una volta"
Immagine top news n.6 Italia-Turchia, probabili formazioni: Mancini cambia, chance per Doumbia e Vergara
Immagine top news n.7 Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.3 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.4 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Mattei: "Se l'è giocata con la Francia, peccato che non lo abbia fatto..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "A Esposito ho messo subito in testa l'Italia. Milan? Sarà difficile"
Immagine box news Serie A Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine box news Serie A Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine box news Serie A L'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine box news Serie A Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine box news Serie A Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Pausa utile per il rodaggio. Il Papu? Speravamo di sistemarlo in estate"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Lella: "Mentalità vincente e affiatamento di gruppo sono armi vincenti in B"
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone: "Le parole di D'Agostino dispiacciono, inviata risposta il 1° ottobre"
Immagine box news Serie B Avellino, problema al flessore per Di Maggio: si attende l'esito degli esami clinici
Immagine box news Serie B Vindahl: "Alla Sampdoria mi immagino un futuro. Ma non dipende solo da me"
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani e Perin 'vedono' l'Empoli. Puntano alla convocazione per sabato
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, spuntano i primi nomi per il ruolo di Ds. Ma non manca la pista della soluzione interna
Immagine box news Serie C Anche il comune si inserisce nell'asta per l'acquisizione del logo storico del Catania
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche a Caserta. Esonerato Espinal
Immagine box news Serie C Rizzetta chiarisce: "Non ci sono offerte per il Campobasso, men che meno trattative per cederlo"
Immagine box news Serie C Adesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della Casertana
Immagine box news Serie C Casertana, che caos! Espinal praticamente esonerato, Semplici l'ultimo nome al vaglio per il post
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Immagine box news Calcio femminile La Bielorussia sfida l'Italia per il Mondiale 2027: le convocate del ct Grigorov
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: in tre sono a punteggio pieno. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 ottobre 2014, veleni su Juventus-Roma: vincono 3-2 i bianconeri tra le polemiche
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
05:45 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni