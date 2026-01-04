Torino, Baroni: "Bravi a giocare più partite nella partita. Vlasic? Ormai un tuttocampista"

Il mister del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo del Verona vinta 0-3 e valevole per la 18^ giornata.

Gran primo tempo, poi sofferenza e partita risolta nel finale.

"La partita con il Cagliari è stata una in cui la squadra aveva comunque costruito tanto, purtroppo siamo mancati nei palloni determinanti e su questo stiamo lavorando. Oggi la squadra mi è piaciuta perché, dopo un grandissimo primo tempo, ha saputo mantenere equilibrio e oggi siamo stati capaci di giocare più partite dentro la partita. Questa la considero una crescita della squadra".

Aboukhlal?

"Quando l'avevamo preso come esterno, dopo il cambio di sistema di gioco abbiamo lavorato su questo ragazzo. C'è stata una grandissima disponibilità da parte sua e, quando c'è, per noi è più facile. Oggi ha fatto una buonissima partita: ci serve, abbiamo bisogno di spinta e di giocatori che vanno in fondo. Abbiamo bisogno di energia e lui oggi ce l'ha data".

Ilkhan?

"E' un ragazzo molto giovane, oggi gli abbiamo dato la possibilità per farlo crescere. Non era facile, ma anche lui mi è piaciuto. Bene anche Njie, ma per me non è una sorpresa: sono due ragazzi su cui stiamo lavorando e troveranno sempre più spazio".

Maripan sempre più leader?

"Sono d'accordo. Abbiamo 5 partite in cui abbiamo subito 19 reti, poi credo che oggi sia l'ottavo clean sheet. A me piace una squadra che si difende correndo in avanti, non abbassandosi".

Vlasic uomo chiave per giocare il tuo calcio?

"Assolutamente, quando giochi con le mezzeali devono arrivare al gol. Si è calato molto bene in questo ruolo, sta trovando il gol e principalmente sta diventando sempre di più un tuttocampista. Voglio mettere in campo più qualità possibile, ho sempre parlato di un calcio emozionante e che dia impeto. Oggi la squadra finalmente ha anche raccolto. Più volte ho ripetuto che serviva più cattiveria negli ultimi metri, sia offensivi che difensivi, e oggi è avvenuto".