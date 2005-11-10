Torino-Udinese, i convocati di Abate: torna Pellegri. Casadei e Adams ok: out Fortini
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:06Serie A
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12.10.2026 17:06Serie A
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A poche ore dalla sfida contro l'Udinese, valida per la sesta giornata di campionato, il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha diramato la lista dei convocati. Recuperati Casadei e Adams, si rivede Pellegri, out invece Fortini.
L'elenco completo
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Rodriguez.
Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Oristanio, Pellegri, Simeone, Zapata.
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