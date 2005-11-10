Il tour de force dell’Inter: nove gare in 29 giorni, il veleno nella coda…

Nove partite in 29 giorni. L’Inter campione d’Italia e attuale capolista del campionato riparte domani a San Siro contro il Parma. La prossima sarà una delle sfide più semplici tra quelle in programma per la squadra di Chivu che avrà gli impegni più complicati soprattutto nella parte finale del tour de force. Sei gare di campionato e tre di Champions per i nerazzurri che a fine mese affronteranno il derby e chiuderanno questo lungo ciclo di partite col match di San Siro contro il Como che potrebbe rivelarsi una vera e propria sfida Scudetto.

Nelle tre gare europee in programma due verranno disputate tra le mura amiche e sono entrambe decisamente alla portata per Lautaro Martinez e compagni. La gara più insidiosa è quella in trasferta, anche perché si inserisce tra le due gare di campionato più complicate.

Cosa è cambiato durante la sosta

Chivu dopo la sosta ritrova sia Calhanoglu che Dimarco, due giocatori che hanno saltato gli impegni con la nazionale proprio per tornare al 100% in vista di questo tour de force. Da gestire il rientro di John Stones che per ora non è ancora al meglio, l’unica grande assenza è quella di Curtis Jones che s’è fermato proprio sul finire di questa maxi-sosta: il centrocampista inglese ha rimediato un risentimento muscolare all'adduttore e dovrà restare ai box per tre settimane. A partire da domani sarà pienamente abile e arruolabile anche Spence, laterale destro arrivato quest'estate dal Tottenham per sostituire Dumfries.

Il calendario dell’Inter fino alla prossima sosta

10 ottobre - Inter-Parma * (stelle di difficoltà)

13 ottobre - Inter-Club Brugge **

17 ottobre - Bologna-Inter ***

21 ottobre - Inter-Shakhtar Donetsk **

25 ottobre - Inter-Fiorentina **

28 ottobre - Venezia-Inter *

31 ottobre - Milan-Inter ****

3 novembre - Feyenoord-Inter ***

8 novembre - Inter-Como ****

Così l’Inter prima della sosta

22 agosto - Inter-Monza 4-1

30 agosto - Cagliari-Inter 0-1

5 settembre - Inter-Napoli 3-2

8 settembre - Real Madrid-Inter 2-1

14 settembre - Inter-Udinese 5-3

19 settembre - Roma-Inter 2-2