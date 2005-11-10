Turchia, Kabak: "Difficoltà? Siamo una grande famiglia e ci rialzeremo"

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata di Uefa Nations League tra Italia e Turchia, in programma allo stadio Renato Dall'Ara lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, è intervenuto Ozan Kabak. Il difensore turco ha parlato così ai microfoni della sala stampa dello stadio Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.40 - L'inizio della conferenza stampa, inizialmente previsto per le 18.30, è stato posticipato alle 20.15 a causa del ritardo del volo sul quale viaggiava la Nazionale turca.

20.59 - Inizia la conferenza stampa di Ozan Kabak.

Come valuta questo momento dellaTurchia?

"Le prima tre partite non hanno rispettato le aspettative del nostro popolo, ma siamo venuti in trasferta per cercare di riscattarci domani".

La Turchia può essere all'altezza dell'Italia?

"Siamo giocatori importanti e nonostante la prima partita non sia andata come volevamo domani cercheremo di dare una risposta a questa domanda direttamente sul campo".

Ha avuto una buona stagione in Bundesliga e sta performando ad alti livelli anche in Nazionale, cosa pensa dei troppi gol subiti dalla Turchia?

"Siamo una grande famiglia e sono sicuro che avremo la possibilità e la forza di alzarci. In questo periodo stiamo subendo più gol ma possiamo migliorare già da domani".

21.04 - Termina la conferenza stampa di Ozan Kabak.