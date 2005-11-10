Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alla vigilia della gara di ritorno di Nations League contro l'Italia in programma domani al Dall'Ara (ore 20.45): "Momento particolare. Siamo arrivati a questo livello tutti insieme, me compreso. IN queste tre partite abbiamo sbagliato, specialmente il primo tempo con l'Italia, mentre le altre sono state equilibrate, risultato a parte. Noi vogliamo portare esperienza in questa competizione, per la prima volta nella storia della Nazionale giochiamo a questi livelli in così pochi giorni. Non era mai successo".

Vista un'Italia diversa rispetto al primo incrocio?

"Io alla vigilia la scorsa volta avevo detto che è competitiva e qualcuno mi ha deriso. Ha un grande allenatore e nelle ultime due partite ha trovato stabilità e compattezza che all'inizio non si erano viste".

L'attacco è un problema...

"La nostra storia recente - e non solo - è che concretizziamo veramente poco rispetto a quanto creiamo. Siamo arrivati 40 volte dal Belgio, contro le 26 loro, senza segnare. Qualcosa ci inventeremo".

Martedì potrebbe esserci un ribaltone nella Federazione turca. Lei è legato al presidente...

"Non so le dinamiche della Federazione. Io sono motivato, mi sto 'godendo' questa competizione perchè ci siamo arrivati con me alla guida. Ringrazio i miei calciatori e sono motivatissimo per domani".