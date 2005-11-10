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Liverpool, addio Van Dijk? In scadenza a giugno: "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti..."

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 23:27Calcio estero
10.11.2026 23:27Calcio estero
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Il centrale olandese, oggi 35enne, non scende a compromessi e parla apertamente del suo futuro. Le possibilità sono due e chiare
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Virgil van Dijk mantiene la massima serenità in merito al proprio futuro al Liverpool, nonostante il suo contratto con i Reds sia in scadenza il prossimo giugno. A 35 anni, il capitano e perno difensivo dei Reds non ha ancora sciolto le riserve sul prosieguo della carriera, rimandando ogni discorso con la dirigenza nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L'obiettivo prioritario è restare focalizzato esclusivamente sulle prestazioni in campo per la stagione in corso.

L'ultimo colloquio

Dopo il precedente prolungamento biennale firmato nell'aprile 2025, il centrale olandese affronta la situazione con freddezza e lucidità, consapevole che la società di Anfield potrebbe dover iniziare a pianificare un nuovo corso senza di lui. Van Dijk ha voluto rassicurare l'ambiente sulle sue condizioni e sul suo stato d'animo, spiegando di voler continuare a giocare ad alti livelli e di non avvertire alcuna pressione legata al rinnovo contrattuale.

E ora?

A confermare questa totale tranquillità sono giunte le parole dello stesso van Dijk. "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti, andrò altrove. Non c'è nulla da segnalare per il momento, ma questo non significa che sono in panico. Mentalmente sto bene; fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo". Qualsiasi possibilità per il difensore olandese, che a parametro zero farebbe certamente gola a chiunque.

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