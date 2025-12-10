Vandeputte: "Sognavo la Serie A dal 2016, ora voglio il primo gol con la Cremonese"

Jari Vandeputte, centrocampista della Cremonese, è stato intervistato da Radio TV Lega Serie A.

Vandeputte ha ripercorso la sua avventura nel calcio italiano: "Sono arrivato nel 2016 con l'obiettivo di poter giocare un giorno in Serie A, sono sempre stato convinto di poterci riuscire. Non avrei mai però immaginato di poter debuttare a San Siro, uno degli stadi più belli del mondo. Ora oltre alla salvezza, aspetto il primo gol, sarà speciale: spero di farlo più presto possibile, con la maglia della Cremonese. Intanto il primo assist l'ho fatto".

Vandeputte è sceso in campo con la Cremonese anche nell'ultimo fine settimana della Serie A, partendo da titolare nel successo per 2-0 dei grigiorossi ai danni del Lecce. Per lui voto 6,5 nelle pagelle di TMW del match, con la seguente motivazione: "Il suo piede è delicato dai calci piazzati e crea spesso pericoli. Protagonista del calcio di rigore per il fallo subito e tanta qualità".