Vanoli assicura: "Mastantuono è giovane, ha già recuperato. Goncalves lo vedo cambiato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Fiorentina, il tecnico dei viola Paolo Vanoli non si è lasciato andare sulla probabile formazione pur confermando l'assenza di Atta (QUI la nostra news): "Ha un sovraccarico funzionale dell'addome. io voglio un giocatore al 100% e per questo abbiamo deciso di rallentare il lavoro per averlo da quando rientrerà al 110%. Domani non ci sarà".

Mastantuono come sta?

"Tutti i convocati sono pronti. Con lui abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato. Mi ha impressionato su come è stato ligio al dovere e poi essendo così giovane non ha bisogno di tanto tempo per recuperare. però ho la fortuna di avere un gruppo ampio su cui posso contare".

Goncalves può partire dal 1'?

"Pedro era quello che assieme a Pongracic aveva più bisogno di queste tre settimane. Lui ha lavorato sodo e ora è cambiato. Ho la fortuna di poter scegliere tanti giocatori e di guardare alla squadra e non al singolo. Per me non esistono più riserve, ma tutti titolari che possono darci mano a gara in corso".

Continueremo a vedere il ballottaggio tra Viery e Valdepenas?

"Ripeto: per un allenatore e per i ragazzi è una fortuna avere ballottaggi. Quando ho scelto Viery l'ho fatto per una questione tattica, ma sono contento che Valdepenas contro il Napoli è entrato e ha capito subito la partita che doveva fare. io voglio questo dai miei giocatori".

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