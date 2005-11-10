Fiorentina, problemi per Atta: il francese può finire addirittura in tribuna col Genoa

In casa Fiorentina è ormai ufficialmente esploso il caso Atta. Il giocatore convive dalla scorsa estate con una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato l'impiego, limitandone la continuità nella prima parte della stagione. Già in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Pisa, infatti, era rimasto fuori dalla lista dei convocati per una questione di gestione fisica, salvo poi tornare titolare nei giorni successivi contro il Napoli.

Atta a rischio per il Genoa

La lunga sosta di tre settimane, ormai arrivata alle battute finali, sembrava poter rappresentare l'occasione giusta per recuperare il giocatore e consentire a Paolo Vanoli di ritrovare una pedina importante. Le ultime indicazioni, però, non sembrano andare in questa direzione. Dopo aver saltato anche l'amichevole disputata al Viola Park contro il Signa, Atta rischia infatti di dare forfait anche per la trasferta di domani a Marassi contro il Genoa.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'ex Udinese non ha ancora smaltito i problemi fisici e, allo stato attuale, un suo impiego contro il Genoa appare altamente improbabile. Non è esclusa, inoltre, la possibilità che il francese non venga nemmeno inserito nella lista dei convocati.

A rendere la situazione ancora più delicata è la mancanza di indicazioni precise da parte della società viola sulla natura del problema che tormenta il giocatore ormai da mesi. Durante il ritiro estivo, l'allora allenatore Fabio Grosso aveva parlato in un paio di occasioni di semplici 'problemini'. Con il passare del tempo, però, quei piccoli acciacchi sembrano essersi trasformati in qualcosa di decisamente più serio, alimentando dubbi e preoccupazioni sulle condizioni del francese.