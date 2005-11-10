Perdere e farlo nel modo peggiore possibile. In questi ultimi disastrosi dodici mesi la Fiorentina non solo ha abituato i suoi tifosi ad assistere a una serie infinita di sconfitte, ma queste si sono trasformate molto spesso in goleade ancor più difficili da essere digerite. Perché se è vero a livello puramente teorico il vecchio adagio di Boskov che è meglio perdere una partita 6-0 che sei partite 1-0, a nessuno poi piace nell’effettivo essere surclassato in modo così netto in campo. E questo dalle parti di Firenze si sta vedendo sempre più spesso.

Il dato

Il dato più allarmane per la Fiorentina sono i ko dall’inizio della scorsa stagione: ben 27 in 63 partite (21 in 50 limitandosi alla sola Serie A), un numero che sfiora quasi il 50%, specialmente in campionato. Come detto, però, la Fiorentina quando perde difficilmente non lo fa in modo roboante, quasi che la squadra in certe partite scelga deliberatamente di staccare la spina e non scendere nemmeno in campo. In 12 delle 27 sconfitte, infatti, De Gea e compagni hanno incassato almeno tre gol. L’ultima proprio lunedì al Brianteo di Monza, quando Varela ha fatto di un sol boccone la retroguardia gigliata come già è accaduto quest’anno con Nico Paz (Fiorentina-Como 1-3), Raimondo (Fiorentina-Frosinone 0-3) e Malen (Roma-Fiorentina 4-0).

Quattro partite da 3+ gol subiti a fine novembre, la metà delle otto (comunque tantissime) della scorsa stagione, dove si ricordano le debacle contro Napoli (1-3), Inter (3-0), Sassuolo (3-1), Udinese (3-0), Roma (4-0), Como in Coppa Italia (3-1), Jagiellonia (2-4 ai supplementari) e Crystal Palace (3-0) in Conference League.

Il motivo? Certamente un fattore può certamente essere l’assenza di leader tecnici e caratteriali di cui questa squadra si è trovata sprovvista negli ultimi 12 mesi. Di un calciatore in grado di alzare o abbassare i giri del motore della squadra a seconda dei momenti della partita. La Fiorentina non ne ha, da ammissione dello stesso Paolo Vanoli, il quale sperava che fosse “il gruppo” in toto ad assumere questo ruolo. Senza punti di riferimento in campo e senza una guida nei momenti di difficoltà, la Fiorentina continua così a naufragare alla prima difficoltà, trasformando troppe sconfitte in crolli verticali e spesso umilianti.