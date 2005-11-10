Champions League, Barcellona avanti a Baku: segna Gordon. Pari Slavia-Villarreal
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Michele Pavese
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Oggi alle 19:42Calcio estero
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25.11.2026 19:42Calcio estero
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Un solo gol nei primi tempi della due partite di Champions League cominciate alle 18:45. Il Barcellona domina a Baku ma è avanti solo di una rete contro il Sabah: la firma Gordon poco dopo la mezzora, l'inglese si vede anche annullare il raddoppio dal VAR. Nell'altra sfida punteggio bloccato sullo 0-0 tra Slavia Praga e Villarreal.
Sabah - Barcellona 0-1: 31' Gordon
Slavia Praga - Villarreal 0-0
Ore 21
Atletico Madrid - Viking
Bruges - Liverpool
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Lilla - Bayern Monaco
PSG - Roma
Shakhtar - Fenerbahce
Sporting - Manchester United
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