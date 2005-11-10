Sfida importante nella quinta giornata della fase campionato di Champions League tra Slavia Praga e Villarreal. Le due formazioni scendono in campo con moduli speculari, affidandosi al 4-4-2 per provare a conquistare un risultato fondamentale in ottica qualificazione.

Slavia con Chytil e Ayaosi davanti

Lo Slavia Praga si affida a Markovic tra i pali, con una linea difensiva composta da Vicek, Holes, Zima e N'Guessan. A centrocampo spazio a Suleiman e Nowak sulle corsie esterne, mentre Sadilek e Jurasek avranno il compito di garantire equilibrio e qualità nella zona centrale. In avanti il tecnico punta sulla coppia formata da Chytil e Ayaosi, chiamata a mettere in difficoltà la retroguardia spagnola con il pressing e la capacità di attaccare gli spazi.

Villarreal, Perez e Oluwaseyi guidano l'attacco

Il Villarreal risponde con Luiz Junior in porta e il quartetto difensivo formato da Mourino, Costa, Veiga e Cardona. In mezzo al campo spazio a Buchanan, Macià, Gueye e Moleiro, con il compito di accompagnare la fase offensiva e creare superiorità sulle fasce. Davanti, invece, la squadra spagnola si affida a Perez e Oluwaseyi per cercare di trovare la via del gol.

Slavia Praga (4-4-2): Markovic; Vicek, Holes, Zima, N'Guessan; Suleiman, Nowak, Sadilek, Jurasek; Chytil, Ayaosi.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Costa, Veiga, Cardona; Buchanan, Macià, Gueye, Moleiro; Perez, Oluwaseyi.