Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:04Serie B
10.10.2026 00:04Serie B
Fonti preferite
Il laterale mancino: "Baldini, che ho avuto a Pescara e ora in Under 21, mi ha dato qualcosa in più".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Ferri

Sono felice per la vittoria e la prestazione, ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo solo continuare così”. Il terzino dell’Avellino Brando Moruzzi, autore di due assist nel 4-1contro la Sampdoria, parla così in conferenza stampa: “Siamo contenti, abbiamo attaccato fino alla fine e peccato anche per Biasci, avrebbe meritato il gol. Ma arriverà anche per lui. - prosegue Moruzzi come riporta Tuttoavellino.it - Vale tanto come ogni partita, sono frasi dette ma è la verità, la Serie B è un campionato difficile e si gioca una gara alla volta”.

Spazio poi alla fiducia di Nesta nei suoi confronti: “Sono felice della fiducia del mister, così come Baldini che ho avuto a Pescara, e ora in Under 21 mi ha dato un qualcosa in più. Io sono un fan di Nesta giocatore, quando il mister mi dà un consiglio, cerco di apprendere il massimo”.

Infine un pensiero sull’esperienza all’Avellino: “Sono contento, avevo sentito anche Daffara e me ne aveva parlato bene. È un tifo che merita la Serie A, è superiore anche tante squadre di Serie A e quindi sarebbe bello riuscire ad arrivarci. Il mio obiettivo è quello di andare in Serie A, il sogno sarebbe magari arrivarci con l'Avellino. Ci proviamo, noi giochiamo sempre per vincere, poi si vedrà”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Moruzzi: "Avellino sarà formativa anche a livello caratteriale. Faremo un bel campionato"
Immagine news 2
Avellino, arrivano dalla Juventus Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi
Immagine news 3
Avellino, nel mirino c’è Moruzzi: il terzino dell’Empoli piace ai biancoverdi

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
00:19 Serie BTMW
TMWContinua l’incubo del sintetico per la Sampdoria: anche ad Avellino arriva una sconfitta
Immagine news 2
00:04 Serie B
Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"
Ieri
Immagine news 3
23:34 Serie B
Avellino, Cheddira: "Magnifica prestazione contro la Samp. Con Russo mi trovo benissimo"
Immagine news 4
23:24 Serie B
Sampdoria, Corradi: "Colpa mia, qui è dura per tutti. 4 tiri, 4 gol subiti: ora ripartiamo"
Immagine news 5
23:21 Serie B
Avellino, Nesta: "Il gruppo lavora bene, ma piedi per terra e massima umiltà"
Immagine news 6
23:19 Serie B
Scontri fuori dal Partenio, un 53enne è stato ferito e portato in Ospedale in codice arancio
Immagine news 7
22:35 Serie BTMW
TMWLa Sampdoria crolla ad Avellino: riflessioni sul tecnico Corradi. La situazione
Immagine news 8
22:32 Serie B
Avellino-Sampdoria 4-1, le pagelle: Russo imprendibile, difesa ospite da film horror
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Bentornata Serie A! Tutte le probabili formazioni delle gare valide per il sesto turno
Immagine top news n.1 Chivu ritrova Calhanoglu e convoca Spence. E sulla corsa al titolo contrattacca
Immagine top news n.2 La Juve voleva venderlo, ora lo blinda fino al 2030: Nico Gonzalez al centro del progetto
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Voleva ritirarsi, giocava in mediana e altre curiosità che forse non sapevi su Nico Gonzalez
Immagine top news n.5 FIGC, si torna a votare: convocata l'assemblea straordinaria elettiva per il 14 dicembre
Immagine top news n.6 Juventus, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030: l'annuncio del club bianconero
Immagine top news n.7 De Winter: "Sento la fiducia di Amorim. Scudetto? Vado in bici da Milanello a Casa Milan"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Como, Braglia: "Con la Roma test per essere alla pari con le grandi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Immagine box news Serie A Fagioli e il passato: "Sono stato un incosciente ma non mi odio. Ora devo diventare uomo"
Immagine box news Serie A De Winter: "Amorim ha portato voglia di fare fatica insieme, ma anche di ridere e scherzare"
Immagine box news Serie A Debiti non pagati alla moglie, altri guai per Yonghong Li. Liquidata la Rossoneri Sport Investment
Immagine box news Serie A Palladino sugli attaccanti del Bologna: "Emen tecnico, Dovbyk da ultimi metri, Piccoli in profondità"
Immagine box news Serie A Roma-Real Madrid, blancos senza Militao. Mourinho: "Ha bisogno di altre due settimane"
Serie B
Immagine box news Serie B Continua l’incubo del sintetico per la Sampdoria: anche ad Avellino arriva una sconfitta
Immagine box news Serie B Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"
Immagine box news Serie B Avellino, Cheddira: "Magnifica prestazione contro la Samp. Con Russo mi trovo benissimo"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Corradi: "Colpa mia, qui è dura per tutti. 4 tiri, 4 gol subiti: ora ripartiamo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Il gruppo lavora bene, ma piedi per terra e massima umiltà"
Immagine box news Serie B Scontri fuori dal Partenio, un 53enne è stato ferito e portato in Ospedale in codice arancio
Serie C
Immagine box news Serie C Il Savoia al fianco dei propri tifosi: assistenza legale e possibile ricorso collettivo
Immagine box news Serie C Serie C, Crespi e Pellegrini rilanciano l'Union Brescia: 2-0 alla Pro Vercelli
Immagine box news Serie C Inter U23, Iddrissou: "Nel Girone C andiamo in stadi clamorosi. Mi ispiro a Thuram ed Esposito"
Immagine box news Serie C Spezia, Bastoni: "Non ci ho pensato 2 volte a tornare. Turati somiglia a Italiano"
Immagine box news Serie C Treviso, lussazione alla spalla per Gerbi: dovrà operarsi. Rischia almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Spezia, Roberts torna a parlare: "Orgoglioso di far parte di 120 anni di storia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 ottobre 2009, l'Italia ferma Trapattoni e va al Mondiale. Ci pensa un gol di Gilardino
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»