Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"

“Sono felice per la vittoria e la prestazione, ma sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo solo continuare così”. Il terzino dell’Avellino Brando Moruzzi, autore di due assist nel 4-1contro la Sampdoria, parla così in conferenza stampa: “Siamo contenti, abbiamo attaccato fino alla fine e peccato anche per Biasci, avrebbe meritato il gol. Ma arriverà anche per lui. - prosegue Moruzzi come riporta Tuttoavellino.it - Vale tanto come ogni partita, sono frasi dette ma è la verità, la Serie B è un campionato difficile e si gioca una gara alla volta”.

Spazio poi alla fiducia di Nesta nei suoi confronti: “Sono felice della fiducia del mister, così come Baldini che ho avuto a Pescara, e ora in Under 21 mi ha dato un qualcosa in più. Io sono un fan di Nesta giocatore, quando il mister mi dà un consiglio, cerco di apprendere il massimo”.

Infine un pensiero sull’esperienza all’Avellino: “Sono contento, avevo sentito anche Daffara e me ne aveva parlato bene. È un tifo che merita la Serie A, è superiore anche tante squadre di Serie A e quindi sarebbe bello riuscire ad arrivarci. Il mio obiettivo è quello di andare in Serie A, il sogno sarebbe magari arrivarci con l'Avellino. Ci proviamo, noi giochiamo sempre per vincere, poi si vedrà”.