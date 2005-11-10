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Avellino, Nesta: "Il gruppo lavora bene, ma piedi per terra e massima umiltà"

autore
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 23:21Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
09.10.2026 23:21Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Avellino Alessandro Nesta è molto soddisfatto della prova della sua squadra. L'analisi in sala stampa parte dalla prestazione: "Oggi abbiamo giocato con coraggio e con un obiettivo chiaro, cercando di imporre il nostro gioco, quindi sono molto contento». Poi frena: «Non potremo fare tutte le gare in questo modo, perché incontreremo avversari che ci presseranno meglio, in modo diverso e con un’altra intensità, ma dobbiamo provare a mantenere questo livello di qualità quando siamo in possesso di palla. Non sarà sempre così, sono sicuro che ci saranno partite più complesse e complicate, ma la prestazione di oggi deve rappresentare una fotografia importante per la nostra squadra".

Il ritorno in campo dopo la sosta e la gestione della pressione
La partita arrivava dopo tre settimane senza campionato, dall’1-3 di Ascoli. Nesta ammette di aver avuto qualche dubbio. "Quando stai fermo così tanto, persino io che faccio l’allenatore ero un pochino più teso oggi, proprio perché eravamo fuori dal campo da tempo". Il lavoro in settimana ha tenuto conto di quanto visto a Ascoli. "Durante le tre settimane abbiamo lavorato bene, dando il giusto riposo e facendo giocare i ragazzi. In base a quello che avevamo visto, abbiamo cercato di trasmettere loro maggiore sicurezza nel palleggio e alla fine è andato tutto per il meglio". Subito dopo aggiunge: "Adesso, però, profilo basso: non abbiamo fatto ancora nulla. Abbiamo disputato un’ottima partita, ma il futuro dipende da tanti fattori. Dobbiamo continuare ad andare avanti con grande umiltà".

L’analisi tattica dei gol e il valore del gruppo
Sulla costruzione dei gol, l’allenatore spiega l’idea tattica. "L’avevamo preparata proprio per attaccare anche con le mezzali. I loro terzini dovevano fare molta strada per uscire sui nostri quinti, Moruzzi e Missori, di conseguenza dovevamo aggredire quello spazio con gli inserimenti delle mezzali e delle punte. Lo abbiamo fatto bene e sono bravi tutti i singoli, compresi i subentrati".

Gestione della rosa e clima nello spogliatoio dopo la vittoria
Su Favilli, entrato al 14' della ripresa al posto di Cheddira, Nesta risponde con una battuta e un’osservazione sul clima attorno alla squadra. "Tutte le volte che faccio giocare uno mi si chiede dell’altro, e quando gioca l’altro mi si chiede del primo. Alla fine il giudizio cambia sempre in base al risultato: se vinciamo va tutto bene, se perdiamo si dice che doveva giocare chi è rimasto fuori. Oggi che abbiamo vinto sembra che vada tutto bene e magari ho fatto qualche errore anche stasera, ma il calcio funziona così".

Prossimo impegno: Avellino atteso a Cesena
L’Avellino tornerà in campo domenica 18 ottobre, alle 17:15, a Cesena. "La prima regola è l’umiltà. È dall’inizio dell’anno che insisto su questa parola. Quella di oggi è stata una partita a sé; poi incontreremo squadre diverse che ci creeranno problemi differenti. Dobbiamo preparare la trasferta con l’atteggiamento giusto, perché fuori casa servirà un’altra grande prestazione".

Fonte: avellinotoday

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