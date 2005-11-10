Benevento, verso il Cesena con una buona notizia: quasi tutti recuperati

Buone notizie dall'infermeria del Benevento in vista della sfida contro il Cesena. Nella seduta a porte aperte sono tornati regolarmente in gruppo Vannucchi, Caldirola e Dalle Mura, assenti nell'amichevole di Frosinone. Lavorano ormai stabilmente con i compagni anche Verdi, Simonetti e Romano, tutti alla ricerca della migliore condizione.

Sylla si ferma, Prisco già corre

L'unico nuovo allarme riguarda Sylla, costretto a interrompere l'allenamento dopo aver accusato un fastidio a un ginocchio durante un'esercitazione con gli altri portieri. Il giovane estremo difensore ha lasciato il campo sorretto dai fisioterapisti e le sue condizioni saranno valutate.

Buone indicazioni, invece, da Prisco, che ha iniziato a correre a bordo campo dopo il problema all'adduttore. Il giocatore ha svolto alcune ripetute senza accusare fastidio, lasciando intravedere un recupero non troppo lontano. Lo riporta Ottopagine.it.