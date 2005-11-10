Le partite di oggi: il programma di martedì 24 novembre
Dimitri Conti
Tante partite da potersi gustare anche oggi, martedì 24 novembre 2026.
Torna la Champions League, con Como e Napoli che inaugurano il programma delle italiane. Non solo la grande coppa europea, perché si scende in campo anche per la 13^ giornata di Serie B. Di seguito tutti gli incontri, con a fianco di ciascuno l'orario del fischio d'inizio.
Champions League - Fase Campionato (5^ giornata)
18:45 - Bodo/Glimt vs LASK
18:45 - Galatasaray vs Aston Villa
21:00 - Arsenal vs Dortmund
21:00 - Como vs AEK
21:00 - Feyenoord vs FC Porto
21:00 - Manchester City vs Napoli
21:00 - RB Lipsia vs Lens
21:00 - Real Madrid vs PSV
21:00 - Slovan Bratislava vs Betis
Serie B (13^ giornata)
19:00 - Juve Stabia vs Catanzaro
20:00 - Benevento vs Empoli
20:00 - Cesena vs Ascoli
20:00 - Entella vs Verona
20:00 - L.R. Vicenza vs Carrarese
20:00 - Palermo vs Südtirol