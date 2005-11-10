Giornata di cambiamenti sulle panchine di Serie B. L'Arezzo ha ufficializzato l'esonero di Cristian Bucchi e del suo staff tecnico, individuando in Fabio Caserta il possibile successore. Novità anche in casa Empoli, dove Lorenzo Tonelli è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra.

Arezzo, ufficiale l'esonero di Bucchi: Caserta pronto a sostituirlo

L'Arezzo ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. Nel comunicato, il club ha ringraziato il tecnico per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati, ricordando soprattutto la vittoria del campionato e il ritorno in Serie B, traguardo che rappresenta una delle pagine più importanti della storia recente amaranto.

La separazione era nell'aria e la società ha già individuato il nome del successore: sarà Fabio Caserta a guidare la squadra nel prosieguo della stagione. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e il nuovo allenatore è atteso in città oggi, venerdì 27 novembre. Per lui ci sarà subito un impegno importante: il debutto è infatti in programma domenica 29 novembre, quando l'Arezzo affronterà il Pisa. Lo riporta Sky.

Empoli, Lorenzo Tonelli è il nuovo allenatore

L'altra notizia di giornata arriva da Empoli. Il club azzurro ha annunciato che, a partire dalla prossima sfida contro l'Hellas Verona, sarà Lorenzo Tonelli a guidare la prima squadra. Il tecnico, che ha allenato la formazione Under 17, dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Nel suo staff entrerà anche Francesco Tavano, con il ruolo di collaboratore tecnico.

Resta da considerare la questione del patentino: Tonelli è in possesso della licenza UEFA A, che non consente di allenare da primo allenatore una squadra di Serie B. Per questo è necessaria una deroga, arrivata alla luce della comunicazione ufficiale dell'Empoli, ma valida soltanto per i prossimi 30 giorni.