Ibrahimovic: "Milan squadra più importante della vita. L'unica che mi ha convinto a tornare"

Il Senior Advisor di RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic ha scritto la prefazione per il libro edito da Giunti "Il Milan nel mondo": "Il Milan è la squadra più importante della vita. Ed è anche l'unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l'unico club capace di richiamarmi davvero, l'unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare. Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno.

Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo. Le vittorie restano negli albi d'oro; alcune squadre, invece, ti restano dentro. Il Milan appartiene a questa categoria. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. In rossonero ho trovato un senso di appartenenza che nel calcio moderno è sempre più raro. Perché iniziare un'avventura con un club può succedere.

Tornarci una seconda volta, e poi ancora, significa che quel club e i suoi tifosi sono diventati parte di te. Il Milan è il club italiano più vincente a livello internazionale, ma non è soltanto una collezione di coppe. È un'identità. È un modo di stare nel calcio e nel mondo. Ovunque vada, lascia un'impronta. E chi entra nel Milan, certe volte, non se ne va più".