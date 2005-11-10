È scattato l'allarme Kenneth Taylor a Formello. Il centrocampista olandese da due giorni non si allena con la squadra e la rifinitura di oggi, prima della conferenza stampa di Gennaro Gattuso, svelerà la disponibilità o meno dell'ex Ajax. Il tecnico calabrese parlerà alle 12.15, prima però ci sarà l'ultimo allenamento prima della partenza per Torino. Salvo clamorose sorprese contro i granata Taylor non ci sarà, è alle prese con un affaticamento muscolare che da mercoledì lo ha escluso dal campo. Il numero 24 biancoceleste si è fermato due giorni fa, ieri ha lavorato solamente in palestra e quindi difficilmente potrà recuperare. Al momento non c'è grande preoccupazione per le sue condizioni, ma non si vuole rischiare nulla visto anche il mese di dicembre che aspetta la Lazio.

Lazio, le possibili soluzioni per sostituire Taylor

Per caratteristiche e impatto che sta avendo in queste settimane probabilmente Taylor è il giocatore più difficile da sostituire in casa Lazio. Una mezzala capace di dettare i ritmi e i tempi del gioco come l'olandese Gattuso non la ha a disposizione e per questo dovrà cambiare qualcosa. La prima ipotesi riguarda la titolarità di Dele-Bashiru, con la conferma del sistema di gioco. C'è poi l'ipotesi 4-2-3-1, che non può essere scartata a priori. In quel caso si giocherebbero una maglia Gudmundsson e Pinamonti, visto il ritorno di Noslin al centro con il rientro di Zaccagni. Se dovesse giocare l'islandese, allora l'ex Verona tornerà a fare il centravanti. Se invece Gattuso dovesse optare per l'ex Sassuolo, allora Noslin agirebbe da trequartista come visto nell'amichevole di due settimane fa contro il Mgarr United.