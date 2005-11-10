Roma, il mondo torna ad accorgersi di Hermoso: ora il rinnovo sembra una formalità
Marco Campanella
Sono bastati 90 minuti al Parco dei Principi, in PSG-Roma, per far accorgere nuovamente il mondo di Mario Hermoso. Autore del gol del vantaggio giallorosso, ma soprattutto protagonista di una prestazione sontuosa, da giocatore totale. Attento e puntuale in fase difensiva, determinante nella costruzione del gioco e capace di rendersi pericoloso anche negli ultimi metri. Una prova che conferma quanto lo spagnolo sia diventato una pedina chiave nel gioco di Gasperini.
Roma, un giocatore meraviHermoso: i dati
Roma, ora il rinnovo di Hermoso sembra una formalità
Numeri e prestazioni che non sono passate inosservate, tanto che diverse big europee hanno iniziato a seguirlo, Barcellona compreso. Ma se il prolungamento non era mai stato realmente in discussione, adesso sembra soltanto una formalità: mancano gli ultimi dettagli, poi Hermoso estenderà il proprio legame con la Roma fino al 2029. Decisiva anche la volontà di Gasperini, che lo ha voluto e rilanciato, trasformandolo da esubero a elemento imprescindibile in poco più di un anno: regista aggiunto in costruzione e attaccante in più negli ultimi metri.