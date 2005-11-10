Sono bastati 90 minuti al Parco dei Principi, in PSG-Roma, per far accorgere nuovamente il mondo di Mario Hermoso. Autore del gol del vantaggio giallorosso, ma soprattutto protagonista di una prestazione sontuosa, da giocatore totale. Attento e puntuale in fase difensiva, determinante nella costruzione del gioco e capace di rendersi pericoloso anche negli ultimi metri. Una prova che conferma quanto lo spagnolo sia diventato una pedina chiave nel gioco di Gasperini.

Roma, un giocatore meraviHermoso: i dati Le statistiche raccontano una serata da protagonista: 54 tocchi, un gol, 1,20 xG, due tiri nello specchio su cinque conclusioni totali, 12 interventi difensivi e sei duelli vinti. Come detto, da giocatore totale. Con la rete di Parigi, inoltre, Hermoso sale a quota quattro gol in 16 partite stagionali, eguagliando il proprio miglior bottino realizzativo, già raggiunto nelle stagioni 2022/2023 e 2025/2026.