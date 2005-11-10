Incubo sintetico per la Sampdoria. Corradi ad Avellino cercherà di cambiare il trend

In queste ultime stagioni la Sampdoria fra i suoi, tanti, incubi ha quello del terreno di gioco sintetico e al rientro dalla pausa per le nazionali si troverà subito a confrontarsi con esso. Il club blucerchiato infatti è chiamato a scendere in campo al Partenio-Lombardi di Avellino che ha uno dei migliori qualitativamente essendo stato rifatto l’estate scorsa e avendo ottenuto l’omologazione Fifa Quality Pro.

I precedenti negativi

Come sottolinea Il Secolo XIX i precedenti non sono certamente positivi per la squadra ligure che lo scorso gennaio pagò dazio al ritorno dopo la pausa invernale venendo sconfitto per 2-1. Ma non è andata meglio in altri sintetici come quello di Carrara, sconfitta per 2-0 nel marzo scorso e ancora prima sotto la guida del duo Evani-Lombardo (1-0 per i toscani). Anche al Menti di Castellammare di Stabia non è andata meglio in passato con un pareggio per 0-0 nel 2025 in una sfida che chiudeva quel campionato e dove sarebbe servita una vittoria, mentre nella passata stagione arrivò un altro pari, questa volta in extremis. C’è ancora un campo sintetico nell’attuale Serie B, ed è quello di Chiavari: che evoca un altro bruttissimo precedente, la meritata sconfitta con l’Entella per 3-1 della scorsa stagione che costò la panchina a Massimo Donati.

Toccherà ora a Bernardo Corradi trovare il modo per disinnescare questo incubo e magari conquistare una preziosa vittoria su un campo caldo come quello di Avellino, dare continuità al risultato prima della pausa e iniziare la risalita in classifica.