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Esclusiva TMW

Fabio Lupo: "Champions, giornata disastrosa. Venezia, Nicola è per le imprese"

Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
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Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
14.10.2026 00:00A tu per tu
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

"Giornata disastrosa sul piano dei risultati e soprattutto perché è la seconda sconfitta per entrambe, quindi il cammino si fa decisamente in salita considerando che erano squadre alla portata sia di Inter e Napoli". Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Venezia, Torino e Sampdoria.

La sconfitta che l'ha sorpresa di più?
"Entrambe. Perché anche per il Napoli a Villarreal era una partita alla sua portata, poi l'errore di Politano ha tranciato il morale della squadra che da quel momento in poi è uscita dalla portata. Quell'errore ha inciso su tutta la squadra, che aveva espresso un discreto calcio meritando di passare inizialmente in vantaggio" .

Crisi Venezia, che cambierà allenatore. Come la vede?
"Il Venezia è uscito a testa alta praticamente sempre. Ma quando la classifica è drammatica qualcosa bisogna provare a fare. Stroppa ha fatto, l'anno scorso, un grande lavoro. Quest'anno era anche riuscito a dare un'identità alla squadra".

Arriverà, probabilmente, Nicola.
"È un esperto di queste situazioni. Il suo impatto sul piano tattico ed emotivo sarà importante. Già in passato ha fatto grandi imprese".

Cosa è successo alla formazione lagunare?
"In A può capitare di incappare in questa serie di risultati. Evidentemente il salto di categoria per qualche giocatore è stato importante. Ma non sempre il Venezia ha meritato di uscire senza punti".

A Parma è arrivato Gilardino.
"Parliamo di un tecnico concreto in grado di creare empatia con la propria squadra. Una scelta condivisibile. Per il Parma non sarà semplice, è una squadra che ad inizio campionato era destinata a lottare per la salvezza, l'obiettivo non cambia. Gilardino punterà molto sull'aspetto motivazione oltreché tattico".

© Riproduzione riservata

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