La rimonta di Atene fa sorridere anche Gerry Cardinale. Il patron del Milan, all’indomani del successo per 4-2 in casa dell’Olympiacos, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la prestazione della formazione di Ruben Amorim, capace di ribaltare il doppio svantaggio nella ripresa e di rilanciarsi nella corsa alla qualificazione in Europa League.

“È stata un’altra tappa importante per il progetto - le parole di Cardinale a TMW -, non soltanto per la vittoria in sé, ma per il modo in cui la squadra ha saputo compattarsi e rimontare, soprattutto in trasferta. Sono orgoglioso della squadra e dello staff tecnico: molti ragazzi erano esausti alla fine della partita, a dimostrazione di come abbiano dato tutto in campo. Apprezzo molto questo atteggiamento, che ci offre basi più solide sulle quali continuare a costruire”.

Il Milan si rilancia anche in Europa

Un attestato di fiducia da parte della proprietà nei confronti di Ruben Amorim e del suo gruppo, dopo una serata che per quasi un’ora sembrava destinata a complicare ulteriormente il cammino europeo dei rossoneri. Le reti di Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira hanno invece consentito al Milan di interrompere la serie di due sconfitte consecutive in Europa League e di portarsi a quota sei punti in classifica, tornando in zona playoff.