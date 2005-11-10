"Se dovessi basarmi sull'atteggiamento di Bernabé non vedrei criticità nella possibilità di rinnovare. Non avendo incontrato l'agente credo sia giusto prima parlarne con loro". Parlava così Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, qualche settimana fa. Però né lui né il direttore sportivo, Alessandro Pettinà, hanno incontrato Ivan De La Pena, ex stella del Barcellona e ora procuratore di Bernabé.

In scadenza a giugno

In realtà Bernabé è reduce da un'estate non semplice e, più in generale, aveva intenzione di salutare Parma già negli scorsi mesi, perché Carlos Cuesta non lo aveva valorizzato al meglio possibile. In più c'erano diverse società interessate, sia in Italia che in Spagna. Non è dato sapere se il Parma potrà cederlo a prezzo di saldo, ma nell'ultima gara Gilardino lo ha lasciato in panchina, preferendogli Nicolussi Caviglia e Ordonez quando ha dovuto sostituire Sierro e Fabbian.

Le altre parole di Cherubini

"Io mi sono dato il timing prima della sosta di novembre. Con i calciatori a scadenza è doveroso sedersi e guardarsi in faccia con la massima trasparenza se ci sono le condizioni per rinnovare o meno. Se non ci fossero, affronteremo la situazione. Rimanere nel limbo non serve a nessuno, serve fare chiarezza. Dopo che avremo incontrato l'agente ne sarete informati".

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