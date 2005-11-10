Massimo Donati: "Roma, c'è l'entusiasmo giusto. Samp, con gli algoritmi serve tempo"

"La sosta per le Nazionali è stata abbastanza lunga, quindi anche la gestione della ripartenza è stata fatta diversamente rispetto alle altre volte. Questa volta è stato differente soprattutto per chi non aveva molti calciatori impegnati in Nazionale. Sarà interessante vedere come approcceranno dopo questa lunga sosta". Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Donati, ex centrocampista di - tra le altre - Atalanta e Milan e oggi allenatore, tra gli altri club ex della Sampdoria.

Per Inter e Napoli, sulla carta, la ripresa si presenta facile.

"Di facile, nel calcio, non c'è niente. Le cose possono diventare facili se le approcci nel modo giusto. La stanchezza fisica e mentale può avere un ruolo in questa ripresa. Sono partite alla portata ma bisogna fare sempre attenzione".

La sorpresa della ?

"La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l'obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene. Ha avuto un ottimo inizio anche la Lazio, non so se potrà continuare così. Anche se me lo auguro per Gattuso che è un bravo allenatore".

Serie B: le retrocesse arrancano, bene invece Mantova e SudTirol.

"Siamo ancora all'inizio, il campionato è molto lungo. I valori poi bisogna mantenerli. Quindi si, magari saltano fuori le squadre che oggi sono partite meno bene".

Delude, ancora, la Samp. Che succede? Anche quest'anno fa fatica. È un ambiente che lei ha vissuto da dentro, cosa non va?

"La squadra è stata costruita bene. La Samp però lavora tanto con gli algoritmi, ci sono calciatori che arrivano da campionati differenti e hanno bisogno di adattamento. Bisogna lavorarci sopra. Sono calciatori bravi, ma serve dargli tempo perché provengono da campionati differenti. La piazza richiede molto. Spero che la squadra possa ripartire nel migliore dei modi anche dopo la vittoria contro il Catanzaro".

Pronto a tornare in pista?

"Aspetto il momento giusto, la chiamata giusta. Intanto giro tanto e vedo partire. Non vedo l'ora di rientrare".