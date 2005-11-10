Va in archivio il sabato della 14ª giornata di Serie B, caratterizzato dal netto successo del Palermo contro il Benevento. La formazione di Filippo Inzaghi consolida il primato in classifica, in attesa della risposta del Modena. Festeggiano anche Ascoli e Carrarese, mentre terminano in parità le sfide tra Empoli e Hellas Verona e tra Vicenza e Cesena. Bastano i primi 45 minuti al Palermo per archiviare la pratica Benevento. I rosanero si impongono per 3-0 al Barbera grazie alle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori, tutte realizzate nei primi quaranta minuti di gioco. La squadra di Inzaghi sale così a quota 33 punti, portandosi momentaneamente a +6 sul Modena, impegnato domenica contro il Padova.

L'Ascoli consolida il terzo posto, tris della Carrarese

Successo importante anche per l'Ascoli, che supera per 2-0 la Virtus Entella grazie alle reti di D'Uffizi e Brunori, quest'ultimo a segno su calcio di rigore. I marchigiani salgono a quota 24 punti, consolidando momentaneamente il terzo posto. La Carrarese batte invece per 3-1 la Juve Stabia, costruendo il proprio successo con tre reti nel giro di dieci minuti nella ripresa. L'autogol di Baldi e le marcature di Brauoder e Parlanti indirizzano l'incontro, mentre Di Nardo accorcia le distanze per le Vespe. I toscani agganciano il Benevento a quota 19 punti.

Il Cesena centra il sesto risultato utile consecutivo, Mosquera salva il Verona

Finisce 1-1 la sfida del Menti tra Vicenza e Cesena. Al vantaggio bianconero firmato da Dalla Vecchia risponde nella ripresa l'ex Corazza. Per la squadra di Alessandro Diamanti si tratta del sesto risultato utile consecutivo, mentre Davide Dionigi inaugura la propria gestione con un punto. Pareggio ricco di gol tra Empoli e Hellas Verona. I toscani passano due volte in vantaggio con Bandinelli e Saporiti, ma vengono raggiunti in entrambe le occasioni da Mosquera, autore di una doppietta. L'Empoli rimane all'ultimo posto con 10 punti, a una lunghezza dal Vicenza.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 - Modena-Padova

Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova

Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33*

Modena 27

Ascoli 24*

Avellino 22

Mantova 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19*

Carrarese 19*

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva