Casertana, il presidente D'Agostino sull'esonero di Espinal: "Avrei cambiato anche Guardiola"

La Casertana riparte da Roberto Stellone e il presidente Giuseppe D’Agostino chiarisce le ragioni che hanno portato all’esonero di Espinal. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il numero uno rossoblù ha espresso fiducia nella scelta, sottolineando l’esperienza del tecnico, che conosce tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie C.

"Siamo contenti che abbia accettato la nostra proposta e sono certo che farà molto bene", ha dichiarato D’Agostino, spiegando che la decisione è nata dalla convinzione di avere una rosa importante, alla quale affidare una guida tecnica altrettanto esperta.

Il presidente ha poi affrontato direttamente il tema dell’addio di Espinal, precisando che la scelta non è legata esclusivamente ai risultati delle ultime gare. "Anche lui è un allenatore bravissimo, ma in questo momento avevamo bisogno di un top della categoria", ha spiegato, ricordando anche le tre reti subite allo scadere nelle recenti partite e riconoscendo che la sfortuna non fosse responsabilità del tecnico.

A pesare, però, è stata soprattutto la necessità di cambiare rotta dopo la partita di Cava de’ Tirreni. "O cambiavo 15 giocatori o l’allenatore. Anche se in panchina ci fosse stato Guardiola lo avrei esonerato comunque", ha affermato D’Agostino, ribadendo la volontà di puntare esclusivamente ai risultati: "Noi, proprio come i tifosi, vogliamo solo vincere".