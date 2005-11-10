Cosenza in crisi, Coppitelli: "Stiamo vivendo un'agonia sportiva, ci mancano cose basilari"

Contro il Foggia per il Cosenza è arrivata un’altra sconfitta, la sesta in otto gare, che inchioda la squadra calabrese sul fondo della classifica con solo i ‘cugini’ del Crotone alle spalle (ma a causa della penalizzazione). Nel post gara il tecnico Federico Coppitelli ha parlato delle difficoltà della squadra e del club come raccolto da NuovaCosenza.com: “Purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti, ci sta mancando ancora qualcosa per arrivare a fare risultato anche se lo spirito e l'applicazione della squadra non sono in discussione. Chiaramente se, dopo otto partite, gli episodi non sono mai dalla nostra parte significa che dobbiamo fare delle riflessioni".

Sulle carenze della rosa

Il tecnico si sofferma poi sulle carenze della squadra: “L’ho detto fin dal due settembre, questo campionato non ti dà tante alternative, ma a noi servono le cose basilari di una squadra per portare a termine un campionato. - prosegue Coppitelli - Indipendentemente da tutto, questa squadra non merita di avere solo due punti in classifica e i ragazzi stanno giocando partite ai limiti della perfezione, purtroppo non raccogliere mai niente è frustrante".

“Stiamo vivendo un'agonia sportiva, - conclude l’allenatore calabrese - la prestazione dovrebbe renderci felici ma alla fine resta solo l'amaro dei risultati".