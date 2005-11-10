L'ex Gubbio Torrente: "Nel derby conta vincere, ma oggi potrebbe finire con un pari"
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 14:19Serie C
autore Andrea Piras
03.10.2026 14:19Serie C
TUTTOmercatoWEB
L'ex tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente ha presentato il derby contro il Perugia nel corso di un'intervista concessa al Corriere dell'Umbria: "Ricordo la vittoria del 2021, che interruppe un'attesa di 73 anni. Battemmo una squadra costruita per vincere e che, a fine stagione, salì in Serie B. Fu una grande gioia per noi, per i tifosi e per il presidente.
Nel derby conta vincere, ma oggi potrebbe finire con un pareggio, magari con gol".
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