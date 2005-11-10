L'ex Gubbio Torrente: "Nel derby conta vincere, ma oggi potrebbe finire con un pari"

L'ex tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente ha presentato il derby contro il Perugia nel corso di un'intervista concessa al Corriere dell'Umbria: "Ricordo la vittoria del 2021, che interruppe un'attesa di 73 anni. Battemmo una squadra costruita per vincere e che, a fine stagione, salì in Serie B. Fu una grande gioia per noi, per i tifosi e per il presidente.

Nel derby conta vincere, ma oggi potrebbe finire con un pareggio, magari con gol".