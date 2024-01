Ufficiale La Turris cambia proprietà. Francesco Guardascione nuovo proprietario e presidente

vedi letture

In data odierna è stato ufficializzato il passaggio delle quote di maggioranza della S.S. Turris Calcio S.r.L da Antonio Colantonio a Francesco Guardascione, imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione. Si chiude così il settennato della gestione Colantonio al timone della Turris. Un percorso partito dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra con cui sono stati raggiunti traguardi sportivi importanti come il ritorno nel calcio professionistico che a Torre del Greco mancava da un ventennio.

“Comunico ufficialmente il passaggio di quote del pacchetto di maggioranza del club - ha dichiarato Colantonio - al signor Francesco Guardascione il quale sarà il nuovo presidente del club. Parliamo di un imprenditore solido che garantirà sicuramente continuità a questa società sportiva rendendola più forte di prima”.

Queste le prime parole del neo presidente Francesco Guardascione dopo la firma dell’accordo per l’acquisizione del club corallino: “Sono orgoglioso di aver acquistato le quote di maggioranza di una società storica come la Turris. Faremo di tutto per portarla alla salvezza in questa stagione”.