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Serie C, 9ª giornata: il turno lo apre Union Brescia-Pro Vercelli. Il programma completo

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
09.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

A differenza di Serie A e Serie B che riprendono i rispettivi percorsi dopo due weekend di stop a causa degli impegni delle Nazionali, la Serie C continua a correre. Nella serata di oggi, infatti, prende il via il nono turno di campionato con l'anticipo del Girone A fra Union Brescia e Pro Vercelli. Questo il programma delle sfide, tutte fruibili in diretta tv su SkySport e attraverso il live testuale su TuttoMercatoWeb.com, e le classifiche aggiornate del torneo di terza serie:

SERIE C - 9ª GIORNATA
GIRONE A
Venerdì 9 ottobre
Ore 20:30 - Union Brescia-Pro Vercelli
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Pergolettese-Carpi
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Cittadella
Domenica 11 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio
Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano
Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Lumezzane 8*, Pergolettese 8, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Juventus Next Gen 6*, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

GIRONE B
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Vis Pesaro-Grosseto
Ore 17:30 - Ostiamare-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Reggiana
Ore 20:30 - Spezia-Gubbio
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso
Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina
Ore 17:30 - Forlì-Livorno
Ore 17:30 - Perugia-Vado
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 8, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7, Latina 6*, Pianese 6, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Bari-Giugliano
Ore 14:30 - Casertana-Monopoli
Ore 14:30 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Savoia-Inter U23
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Altamura-Catania
Ore 14:30 - Foggia-Potenza
Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento
Ore 15:00 - Casarano-Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12, Picerno 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Casarano 10, Altamura 8, Savoia 7, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0°

* una gara in meno
** due gare in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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