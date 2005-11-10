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Serie C, gli arbitri della 9ª giornata per i tre gironi: Aldi per Novara-Cittadella

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:19Serie C
06.10.2026 19:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 9ª giornata del campionato di Serie C 2026/2027. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno da venerdì 9 ottobre a lunedì 12 ottobre.

Serie C, Girone A: le designazioni della 9ª giornata

Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
Arbitro: Bruno Tierno (Sala Consilina)
Assistenti: Pasquale Gatto (Lamezia Terme), Marco Colazzo (Casarano)
Quarto ufficiale: Andrea Terribile (Bassano del Grappa)
Operatore FVS: Leonardo Tesi (Padova)

Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Arbitro: Marco Melloni (Modena)
Assistenti: Filippo Balducci (Empoli), Arli Veli (Pisa)
Quarto ufficiale: Davide Cerea (Bergamo)
Operatore FVS: Manuel Cavalli (Bergamo)

Lecco-Alcione Milano
Arbitro: Michele Buzzone (Enna)
Assistenti: Dario Testai (Catania), Giovanni Battista Citarda (Palermo)
Quarto ufficiale: Francesco Aloise (Voghera)
Operatore FVS: Salvatore Nicosia (Saronno)

Lumezzane-Albinoleffe
Arbitro: Federico Tassano (Chiavari)
Assistenti: Simone Colella (Imperia), Giovanni Di Meglio (Napoli)
Quarto ufficiale: Giovanni Castellano (Nichelino)
Operatore FVS: Kevin Turra (Milano)

Novara-Cittadella
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Alessandro Ceci (Frosinone), Giuseppe Scarpati (Formia)
Quarto ufficiale: Maksym Frasynyak (Gallarate)
Operatore FVS: Gheorghe Mititelu (Torino)

Pergolettese-Carpi
Arbitro: Giacomo Rossini (Torino)
Assistenti: Alberto Mandarino (Alba-Bra), Riccardo Liotta (San Donà di Piave)
Quarto ufficiale: Andrea Bortolussi (Nichelino)
Operatore FVS: Gennantonio Martone (Monza)

Renate-Giana Erminio
Arbitro: David Kovacevic (Arco Riva)
Assistenti: Cosimo Schirinzi (Casarano), Mattia Morotti (Bergamo)
Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (Bergamo)
Operatore FVS: Ilario Montanelli (Lecco)

Trento-Folgore Caratese
Arbitro: Marco Zini (Udine)
Assistenti: Leo Posteraro (Verona), Angelo Di Curzio (Civitavecchia)
Quarto ufficiale: Andrea Migliorini (Verona)
Operatore FVS: Carlo De Luca (Merano)

Treviso-Ospitaletto
Arbitro: Lucio Felice Angelillo (Nola)
Assistenti: Nicola Monaco (Sala Consilina), Pierpaolo Vitale (Salerno)
Quarto ufficiale: Michele Maccorin (Pordenone)
Operatore FVS: Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

Union Brescia-Pro Vercelli
Arbitro: Silvia Gasperotti (Rovereto)
Assistenti: Alessandro Gennuso (Caltanissetta), Fabio Cantatore (Molfetta)
Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio)
Operatore FVS: Usman Ghani Arshad (Bergamo)

Serie C, Girone B: le designazioni della 9ª giornata

Forlì-Livorno
Arbitro: Gabriele Sacchi (Macerata)
Assistenti: Stefano Allievi (San Benedetto del Tronto), Angelo Mazza (Reggio Calabria)
Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio (Ancona)
Operatore FVS: Davide Rignanese (Rimini)

Ostiamare-Pianese
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno)
Assistenti: Manfredi Scribani (Agrigento), Giuseppe Minutoli (Messina)
Quarto ufficiale: Andrea Giordani (Aprilia)
Operatore FVS: Sebastian Petrov (Roma 1)

Perugia-Vado
Arbitro: Alessio Vincenzi (Bologna)
Assistenti: Fabio Cattaneo (Monza), Ahmed Maher Said I. Eltantawy (Chiari)
Quarto ufficiale: Mario Picardi (Viareggio)
Operatore FVS: Emanuele Bracaccini (Macerata)

Pescara-Guidonia Montecelio
Arbitro: Andrea Zoppi (Firenze)
Assistenti: Andrea Manzini (Voghera), Daniele Antonicelli (Milano)
Quarto ufficiale: Cataldo Zito (Rossano)
Operatore FVS: Giuseppe Bosco (Lanciano)

Pineto-Reggiana
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)
Assistenti: Nicola Valcaccia (Castellammare di Stabia), Giuseppe Romaniello (Napoli)
Quarto ufficiale: Bruno Spina (Barletta)
Operatore FVS: Paolo Di Carlo (Pescara)

Ravenna-Campobasso
Arbitro: Alessandro Silvestri (Roma 1)
Assistenti: Giampaolo Jorgji (Albano Laziale), Vincenzo Andreano (Foggia)
Quarto ufficiale: Gianluca Guitaldi (Rimini)
Operatore FVS: Tommaso Mambelli (Cesena)

Sambenedettese-Latina
Arbitro: Filippo Colaninno (Nola)
Assistenti: Abibakr Darwish (Milano), Simone Giuseppe Chimento (Saronno)
Quarto ufficiale: Matteo Cavacini (Lanciano)
Operatore FVS: Daljit Singh (Macerata)

Spezia-Gubbio
Arbitro: Simone Gauzolino (Torino)
Assistenti: Alessandro Cassano (Saronno), Gianluca Li Vigni (Seregno)
Quarto ufficiale: Riccardo Dasso (Genova)
Operatore FVS: Filippo Pignatelli (Viareggio)

Torres-Atalanta U23
Arbitro: Simone Palmieri (Avellino)
Assistenti: Paolo Camilli (Roma 1), Gabriele Elisino (Ostia Lido)
Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)
Operatore FVS: Alessandro Rastelli (Ostia Lido)

Vis Pesaro-Grosseto
Arbitro: Fabrizio Ramondino (Palermo)
Assistenti: Gabriele Federico (Agropoli), Angelo Macchia (Moliterno)
Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto (Parma)
Operatore FVS: Ledjan Skura (Jesi)

Serie C, Girone C: le designazioni della 9ª giornata

Altamura-Catania
Arbitro: Giorgio Bozzetto (Bergamo)
Assistenti: Luca Bernasso (Milano), Michele Nappi (Latina)
Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)
Operatore FVS: Luca Capriuolo (Bari)

Bari-Giugliano
Arbitro: Michele Pasculli (Como)
Assistenti: Alfonsorocco Rosania (Finale Emilia), Daniele Sbardella (Belluno)
Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)
Operatore FVS: Giovanni Francesco Massari (Molfetta)

Barletta-Cavese
Arbitro: Nicolò Dorillo (Torino)
Assistenti: Silvia Scipione (Firenze), Mateo Sadikaj (Mestre)
Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari)
Operatore FVS: Daniele De Chirico (Molfetta)

Casarano-Salernitana
Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)
Assistenti: Leonardo Rossini (Genova), Umberto Galasso (Torino)
Quarto ufficiale: Alessandro Recchia (Brindisi)
Operatore FVS: Angelo Tomasi (Lecce)

Casertana-Monopoli
Arbitro: Davide Gandino (Alessandria)
Assistenti: Domenico Lombardi (Chieti), Davide Gigliotti (Lamezia Terme)
Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)
Operatore FVS: Domenico Russo (Torre Annunziata)

Crotone-Audace Cerignola
Arbitro: Gianluca Renzi (Pesaro)
Assistenti: Antonio Aletta (Avellino), Alessandro Marchese (Napoli)
Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)
Operatore FVS: Luca Marucci (Rossano)

Foggia-Potenza
Arbitro: Gianmarco Vailati (Crema)
Assistenti: Massimiliano Cirillo (Roma 1), Andrea Galluzzo (Locri)
Quarto ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)
Operatore FVS: Michele Fracchiolla (Bari)

Picerno-Cosenza
Arbitro: Andrea Mazzer (Conegliano)
Assistenti: Davide Fenzi (Treviso), Bruno Galigani (Sondrio)
Quarto ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)
Operatore FVS: Stefano Vito Martinelli (Potenza)

Savoia-Inter U23
Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)
Assistenti: Alessandro Pascoli (Macerata), Matteo Bertelli (Prato)
Quarto ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli)
Operatore FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina)

Scafatese-Sorrento
Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)
Assistenti: Fabio D'Ettorre (Lanciano), Andrea Recupero (Lecce)
Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri)
Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frattamaggiore)

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