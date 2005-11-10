La 15ª giornata di Serie C porta con sé due cambi in panchina. Il Foggia e il Desenzano hanno infatti ufficializzato rispettivamente la risoluzione consensuale con Gaetano Auteri e l'esonero di Marco Gaburro, decisioni maturate in un momento delicato per entrambe le squadre.

Foggia, risoluzione consensuale con Auteri

Gaetano Auteri non è più l'allenatore del Foggia. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto, con la decisione maturata nell'ottica di favorire una svolta per la squadra. Nel frattempo, gli allenamenti saranno affidati temporaneamente a Simone Calori, in attesa della scelta del nuovo allenatore.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Gaetano Auteri.

L’accordo è stato raggiunto in un clima di piena collaborazione con il tecnico, che ha scelto di compiere questo passo con l’intento di favorire una svolta per il bene del Foggia.

La Società desidera ringraziare sentitamente il mister per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo trascorso alla guida dei rossoneri, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Gli allenamenti, che riprenderanno nel pomeriggio, saranno temporaneamente diretti da mister Simone Calori, in attesa delle decisioni in merito alla nuova guida tecnica della prima squadra".

Desenzano, esonerato Gaburro dopo il ko con l'AlbinoLeffe

Si chiude anche l'esperienza di Marco Gaburro sulla panchina del Desenzano. La pesante sconfitta per 1-6 contro l'AlbinoLeffe, unita al momento di difficoltà attraversato dalla squadra, ha spinto la società a interrompere il rapporto con il tecnico, sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.

Gaburro lascia dopo aver contribuito alla storica promozione in Serie C, traguardo che il club ha voluto ricordare e sottolineare nel comunicato ufficiale.

"Il Desenzano F.C. comunica di aver sollevato Marco Gaburro dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società desidera esprimere a mister Gaburro un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrate durante il suo percorso alla guida della squadra. A lui va il riconoscimento per essere stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie C, contribuendo al raggiungimento di un traguardo unico per la Società e per tutta la città di Desenzano.

Il Club ringrazia mister Gaburro per il percorso condiviso e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale".