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Spezia, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni: sarà indossata contro il Gubbio

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:19Serie C
06.10.2026 21:19Serie C
Fonti preferite
Lo Spezia celebra i 120 anni con una maglia speciale ispirata alle origini del Club: sarà indossata sabato contro il Gubbio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Spezia Calcio e Kappa® presentano la maglia celebrativa del 120° anniversario della storia del Club, che le Aquile indosseranno sabato 10 ottobre contro il Gubbio, nel giorno esatto in cui, nel 1906, nasceva lo Spezia Football Club.

Dopo le divise Home, Away e Third, la maglia del 120° non guarda al presente, ma alle origini, per riportare in campo il principio di tutto.

Il bianco, identità eterna dello Spezia Calcio, incontra l'azzurro carta da zucchero, richiamo alle divise celesti indossate dallo Spezia prima che il Club adottasse definitivamente i colori sociali. Lo schema bianco-nero-nero arrivò infatti nel 1911, in onore della Pro Vercelli, all'epoca una delle big del calcio italiano. Due colori che raccontano le due anime della nostra storia, riunite oggi in un'unica maglia.

A dividerli, un disegno a quattro quarti, ispirato agli schemi iconici delle divise da calcio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

Un'ispirazione che affonda anche le radici nel racconto delle origini. Intervistata dal giornalista spezzino Armando Napoletano, la figlia di Herman Hurni, fondatore dello Spezia, raccontò che il padre aveva portato dall'Inghilterra una prima muta di maglie del Crystal Palace, club in cui aveva militato con la squadra riserve. Fino al 1905, secondo gli storici, il Palace vestiva maglie bianche e blu, di una tonalità probabilmente più vicina al celeste: una suggestione che aggiunge ulteriore romanticismo alla nascita dello Spezia.

Sul cuore, infine, tutto torna al principio: SFC, Spezia Football Club, uno dei loghi più antichi e simbolici della storia del club spezzino.

Anche in questa occasione, seppur in una posizione differente, il Club ha voluto mantenere lo Scudetto del 1944, tributo perenne alla leggendaria impresa dei Vigili del Fuoco della Spezia, per custodire uno dei capitoli più iconici e importanti della propria storia.

Il richiamo alle origini prosegue nei dettagli. Il collo alla coreana con lacci evoca le divise d'inizio Novecento, mentre sul retro il ricamo "SPEZIA 120 ANNI" suggella un traguardo unico per il Club e per la sua gente. Realizzata sulla base della maglia gara KOMBAT™ 2026, la divisa è in tessuto lavorato riciclato con tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION, in vestibilità regular fit.

Immancabile, all'interno del colletto, il richiamo a Paolo Ponzo, tra le figure più amate della storia del Club, che con il suo esempio ha incarnato i valori di tutti i calciatori che hanno dato ogni cosa per la maglia bianca. Sono sue le celebri parole: "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall'altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta", tratte dal libro "Santa Domenica" di A. Napoletano.

La maglia celebrativa, in tiratura limitata con 700 pezzi unici limitati, sarà disponibile da questa sera presso lo Spezia Store e su store.speziacalcio.com.

Spezia Calcio ringrazia i partner di maglia, Segnoverde, Dani Shipping e Iozzelli per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, assecondando la scelta, in chiave storica del Club, di non riportare sulla divisa nessun logo commerciale.

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