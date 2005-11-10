Torres, bomber Di Stefano rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2029

Ufficiale
Torres, bomber Di Stefano rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2029Ufficiale
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 19:19Serie C
autore Luca Bargellini
05.10.2026 19:19Serie C
TUTTOmercatoWEB
Rinnovo di contratto in casa Torres.
Con un post pubblicato sui propri account social il club sardo ha comunicato la fumata bianca per il prolungamento di contratto, fino al 30 giugno 2029, di Lorenzo Di Stefano.
Di Stefano (24) è stato il vero e proprio mattatore di questo avvio di stagione nel Girone B di Serie C per la compagine rossoblù con ben 7 gol fra campionato (6) e Coppa Italia di categoria (1).
Altre notizie Serie C
Oggi
08:19 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Ieri
23:49 Serie C
Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
22:34 Serie C
Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
22:18 Serie C
Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane